Белорусско-китайский джип стал самой продаваемой маркой в РФ 0 1018

Техно
Дата публикации: 09.09.2025
BB.LV
Продукт совместного производства имеет ряд детских болезней.

Продукт совместного производства имеет ряд детских болезней.

Автомобиль с кучей недостатков берут, за неимением лучшего.

Рейтинг самых популярных на российском рынке иномарок впервые возглавил белорусский кроссовер Belgee X50. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По сведениям обозревателей агентства, первенство среди легковых авто по популярности на российском рынке держит сейчас Lada Granta. За первую неделю сентября жители страны купили 2980 машин данной марки. На второе место вышел белорусский кроссовер Belgee X50: их за тот же период продано 1400 единиц. Предыдущий лидер рынка иномарок – китайский кроссовер Haval Jolion – сместился на третье место, с 1380 реализованными автомобилями.

Всего же за первую сентябрьскую неделю в нашей стране продано 28 900 новых легковых машин. Это на 3% меньше, чем неделей ранее, и на 24% меньше, чем за тот же период прошлого года. Ранее аналитики сообщили, что во втором квартале 2025 года рынок новых легковых авто в России упал на 25%.

А вот что пишут пользователи про машину-победитель: "С нулевого ТО задняя балка в минусе на сход развале. 4 раза делали мне развал. Все 4-е раза уходило и кушало резину. На 20 тысячах километров тормозные диски повело, дилер сказал делай сам. Мультимедиа стабильно глючит раз в две недели. Дилер сказал поискать самому прошивку. ТО очень дорогое. Плюс навязывают что-то дополнительно. Особенно запомнил: у нас коробка при включении заднего хода издаёт металлический стук, дилер сказал нужно поменять масло. Поменяли, результат нулевой. Официалы только разводят руками. Мол ждите. Это было на 30 тысячах километров. Примерно в это же время лопнула панель. Обратились к дилеру. Сказали, что скорее всего не гарантийный случай. Решить не можем. А сегодня компрессор кондиционера умер. На 91 тысячи километров. Официалы сказали, пригоняйте к нам на эвакуаторе, мы ее заберём на неопределённое время. И надо разобраться, гарантийный ли это случай. Еще машину кидает от ветра так, будто она очень лёгкая. Очень сильно, постоянно держит в напряжении".

#автопром
