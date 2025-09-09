Новый «народный» флагман Samsung Galaxy S25 FE получил фирменный чипсет Exynos 2400, более емкий аккумулятор и улучшенную фронтальную камеру.

Новый «народный» флагман компании построен на фирменном чипсете Samsung Exynos 2400 с 8 Гбайт оперативной и до 512 Гбайт встроенной памяти. Он использует 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц. Пиковая яркость дисплея достигает 1900 нит, а для его защиты используется стекло Corning Gorilla Glass Victus+.

Гаджет оснастили улучшенной фронтальной камерой с разрешением 12 Мп против 10 Мп у предшественника, но его тыльные камеры остались прежними. Среди них все также имеются основная 50-Мп камера с апертурой f/1.8, ширик на 12 Мп и 8-Мп телефото-камера с 3-кратным оптическим зумом.

Samsung увеличила емкость аккумулятора телефона с 4700 до 4900 мАч. Мощность его быстрой зарядки выросла с 25 до 45 Вт. Есть у смартфона и поддержка 15-Вт беспроводной зарядки, а также возможность его использования в качестве пауэрбанка для подзарядки наушников, умных часов и других аксессуаров.

Гаджет защищен от воды и пыли по стандарту IP68 и выдерживает погружение на глубину до 1,5 метра. В его корпусе толщиной всего 7,4 мм используются стеклянная задняя панель и усиленная алюминиевая рамка. Samsung Galaxy S25 FE появится на рынке ЕС в продаже по цене от 749 евро за версию со 128 Гбайт встроенной памяти, а смартфон с 256 и 512 Гбайт памяти обойдется в 709 и 929 евро соответственно. Новинка будет доступна в синем, черном, голубом и белом цветах.