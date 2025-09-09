Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Распаковываем новый «‎народный» телефон от корейского гиганта 0 2119

Техно
Дата публикации: 09.09.2025
BB.LV
Круче опции, выше цена.

Круче опции, выше цена.

Samsung Galaxy S25 FE появится на рынке ЕС в продаже по цене от 749 евро.

Новый «народный» флагман Samsung Galaxy S25 FE получил фирменный чипсет Exynos 2400, более емкий аккумулятор и улучшенную фронтальную камеру.

Новый «народный» флагман компании построен на фирменном чипсете Samsung Exynos 2400 с 8 Гбайт оперативной и до 512 Гбайт встроенной памяти. Он использует 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц. Пиковая яркость дисплея достигает 1900 нит, а для его защиты используется стекло Corning Gorilla Glass Victus+.

Гаджет оснастили улучшенной фронтальной камерой с разрешением 12 Мп против 10 Мп у предшественника, но его тыльные камеры остались прежними. Среди них все также имеются основная 50-Мп камера с апертурой f/1.8, ширик на 12 Мп и 8-Мп телефото-камера с 3-кратным оптическим зумом.

Samsung увеличила емкость аккумулятора телефона с 4700 до 4900 мАч. Мощность его быстрой зарядки выросла с 25 до 45 Вт. Есть у смартфона и поддержка 15-Вт беспроводной зарядки, а также возможность его использования в качестве пауэрбанка для подзарядки наушников, умных часов и других аксессуаров.

Гаджет защищен от воды и пыли по стандарту IP68 и выдерживает погружение на глубину до 1,5 метра. В его корпусе толщиной всего 7,4 мм используются стеклянная задняя панель и усиленная алюминиевая рамка. Samsung Galaxy S25 FE появится на рынке ЕС в продаже по цене от 749 евро за версию со 128 Гбайт встроенной памяти, а смартфон с 256 и 512 Гбайт памяти обойдется в 709 и 929 евро соответственно. Новинка будет доступна в синем, черном, голубом и белом цветах.

Читайте нас также:
#samsung
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Как наука сознательно исказила изображение Африки на карте мира
Каньон Блайд ривер в Южной Африке. Иконка видео
Вдвое выше Эйфелевой башни: в Китае официально открыли «самый высокий мост в мире»
Вдвое выше Эйфелевой башни: в Китае официально открыли «самый высокий мост в мире»
Британские ученые открыли в Антарктиде 85 подледных озер
Здесь самая чистая вода на планете. Иконка видео
Жители жалуются на медленный интернет: виноваты стены домов или операторы что-то скрывают?
Жители жалуются на медленный интернет: виноваты стены домов или операторы что-то скрывают? 5 4345
Новый китайский и старый американский посадочные модули. Иконка видео
Китай в лидерах новой лунной гонки, но США могут ответить на Марсе 119
Вместо Smart-ID и э-подписи? В Латвии готовят цифровой кошелёк идентичности
Вместо Smart-ID и э-подписи? В Латвии готовят цифровой кошелёк идентичности 3 935
Арктические районы станут доступны для всех видов связи. Иконка видео
«Рассвет» заменит Starlink в России 303

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 2
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 4
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 25
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 32
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 51
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 47
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 2
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 4
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 25

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео