Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сицилийские муравьи поставили в тупик ученых этномологов 0 608

Техно
Дата публикации: 09.09.2025
BB.LV
Они производят потомство сразу двух видов.

Они производят потомство сразу двух видов.

Только межвидовое скрещивание позволяет рабочим появиться на свет.

Муравьи поставили ученых в тупик: матка оказалась способной производить на свет потомство двух разных видов. Причем без непосредственного скрещивания с «чужим» самцом. И это еще не все муравьиные сюрпризы.

Речь идет об иберийских муравьях-жнецах и степных муравьях-жнецах. Ученые, отправившиеся в экспедицию на Сицилию, мягко говоря, удивились, когда у первого вида обнаружили гены второго.

С одной стороны, ничего сверхъестественного тут нет: скрещивание разных видов муравьев, во-первых, делает потомство более здоровым и конкурентоспособным, а во-вторых, даже необходимо для выживания, потому что иберийский муравей, когда спаривается с представителем своего вида, производит на свет новых королев, а не рабочих муравьев, без которых колония не выживет. То есть только межвидовое скрещивание позволяет рабочим муравьям появиться на свет.

Но с другой стороны, есть небольшая «неувязка»: степные муравьи, гены которых были обнаружены у иберийских, не водятся на Сицилии. Внимание, вопрос: как при таком условии возможно межвидовое скрещивание?

Если яйцеклетка самки иберийского муравья не была оплодотворена, то из нее в итоге получится самец того же вида. Матка, что называется, справляется сама, без участия самца. Но чтобы появилась на свет «девочка», яйцеклетка должна быть оплодотворена самцом.

Вторая интересная особенность: если самка иберийского муравья когда-либо спарилась с самцом своего вида и с самцом степного муравья, то в ее сперматеке хранится сперма муравьев обоих видов.

Теперь объединяем два этих увлекательных факта и получаем третий: если матке нужно родить самку, то она оплодотворяет яйцо спермой самца своего же вида. А если нужен самец степного муравья, то в ход идет «чужая» сперма. Но используется она не совсем по назначению, не для оплодотворения яйца, а в качестве генетического инкубатора для клонирования степного муравья.

Отсюда четвертый занимательный факт: материал яйцеклетки, несущий генетическую информацию матери, заменяется генетическим материалом сперматозоида, а «данные» матери практически стираются. В итоге рождается самец степного муравья, а о том, что его матерью была самка иберийского, говорит лишь небольшая часть ДНК.

Итак, иберийские муравьи-жнецы, чтобы родить будущих маток, спариваются с самцами своего вида. А чтобы произвести на свет рабочих муравьев, клонируют степных. Правда, это в свою очередь может привести к мутациям и исчезновению вида степных муравьев-жнецов, но пока все идет по плану.

Читайте нас также:
#биология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
7
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Как наука сознательно исказила изображение Африки на карте мира
Каньон Блайд ривер в Южной Африке. Иконка видео
Вдвое выше Эйфелевой башни: в Китае официально открыли «самый высокий мост в мире»
Вдвое выше Эйфелевой башни: в Китае официально открыли «самый высокий мост в мире»
Британские ученые открыли в Антарктиде 85 подледных озер
Здесь самая чистая вода на планете. Иконка видео
Жители жалуются на медленный интернет: виноваты стены домов или операторы что-то скрывают?
Жители жалуются на медленный интернет: виноваты стены домов или операторы что-то скрывают? 5 4346
Новый китайский и старый американский посадочные модули. Иконка видео
Китай в лидерах новой лунной гонки, но США могут ответить на Марсе 119
Вместо Smart-ID и э-подписи? В Латвии готовят цифровой кошелёк идентичности
Вместо Smart-ID и э-подписи? В Латвии готовят цифровой кошелёк идентичности 3 935
Арктические районы станут доступны для всех видов связи. Иконка видео
«Рассвет» заменит Starlink в России 303

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 3
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 4
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 25
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 32
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 51
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 47
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 3
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 4
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 25

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео