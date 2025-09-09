Baltijas balss logotype
В Китае произвели материал, превращающий тепло человека в энергию

Техно
Дата публикации: 09.09.2025
BB.LV
Чудо-резина - легкая и прочная.

Чудо-резина - легкая и прочная.

Как показало испытание, после растяжения на 150% образец восстанавливает более 90% своей первоначальной формы.

Китайские ученые опять удивили: изобрели материал, который преобразовывает тепло, исходящее от тела человека, в электрическую энергию. Этот «фокус» работает на разнице температуры тела человека (около 37°C) и окружающей среды (в диапазоне 20-30°C).

Такого перепада достаточно, чтобы тепло можно было превратить в энергию. Аналогичный принцип используется для получения электроэнергии на маяках, метеостанциях, космическом оборудовании – там, где технически невозможно использовать какие-либо другие источники энергии.

Ученые из Пекинского университета отметили, что получившийся новый материал очень эластичный: он способен растягиваться в 8,5 раз, но при этом продолжать вырабатывать электричество. Что дает ему явное преимущество перед существующими термоэлектрическими материалами – твердыми, но негибкими или мягкими, но не переносящими растяжение.

Нановолокна внутри материала позволяют ему быть гибким и при этом сохранять электропроводность. «Резину» можно сгибать и растягивать, при этом она сохраняет свои свойства. Как показало испытание, после растяжения на 150% образец восстанавливает более 90% своей первоначальной формы. А термоэлектрические свойства были улучшены после добавления определенных легирующих элементов.

Все это делает материал применимым в разных сферах жизни. Например, наручные смартчасы и фитнес-браслеты можно будет подзаряжать прямо на руке – от тепла собственного тела. Аппарат для суточного мониторинга работы сердца может превратиться в небольшой датчик.

В будущем можно будет говорить о более сложных в технологическом плане изобретениях, основанных на этом открытии: например, одежде, которая сможет подзаряжать смартфон, и целых системах электроснабжения отдаленных районов, которые невозможно электрифицировать в силу разных причин.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
