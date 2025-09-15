Baltijas balss logotype
Найден изумруд размером с трехлетнего ребенка 0 440

Техно
Дата публикации: 15.09.2025
BB.LV
Фото: positivoleiloes.com.br

Фото: positivoleiloes.com.br

В Бразилии выставят на продажу огромный изумруд стоимостью свыше 300 миллионов долларов.

В Бразилии выставят на продажу изумрудную глыбу размером с трехлетнего ребенка, найденную в штате Баия. Об этом сообщает WDAF-TV.

Размер драгоценного камня составляет примерно 90 на 40 сантиметров, а вес — 241 килограмм. На долю изумрудных кристаллов приходится 45-50 процентов массы, то есть около 110-120 килограммов.

Стоимость огромного изумруда оценивается в 365 миллионов долларов, однако его стартовая цена на аукционе будет значительно ниже — 19 миллионов долларов.

#бразилия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

