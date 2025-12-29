Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Длительное общение с ИИ ведет к психическим расстройствам и даже смерти - учёные 0 220

Техно
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Длительное общение с ИИ ведет к психическим расстройствам и даже смерти - учёные

Рост популярности ИИ-чат-ботов, которых пользователи выбирают в качестве собеседников для общения на разные темы, вызывает обеспокоенность психиатров, фиксирующих отдельные случаи расстройств на этой почве, пишет The Wall Street Journal.

В этом году были зафиксированы десятки случаев, когда люди страдали от бредового психоза после длительного общения с искусственным интеллектом, в том числе с чат-ботом ChatGPT от OpenAI и другими. В связи с этим несколько человек покончили жизнь самоубийством, что привело к серии исков о неправомерной смерти.

У большинства людей, использующих чат-боты, проблем с психическим здоровьем не наблюдается, но широкое распространение ИИ несёт определённые риски. Хотя официального определения психоза, вызванного ИИ, пока нет — не говоря уже об официальном диагнозе, — некоторые врачи используют этот термин для описания проблем у людей, которые активно взаимодействовали с чат-ботами.

Врачи определяют психоз на основе наличия трёх факторов: галлюцинаций, дезорганизованного мышления или общения, а также наличия бреда, представляющего собой устойчивые, ложные убеждения, которые не являются общепринятыми. В зафиксированных случаях психического расстройства пользователей из-за общения с чат-ботами, бред является основным симптомом. Пациенты верят, что совершили научный прорыв, пробудили разумную машину, стали центром правительственного заговора или были избраны богом. Отчасти это объясняется тем, что чат-боты, как правило, склонны соглашаться с утверждениями пользователей, а также поддерживать и развивать их идеи, несмотря на их фантастический характер.

В исследовании, проведенном врачами UCSF и опубликованном в ноябре, 26-летняя женщина без истории психоза дважды попадала в больницу после того, как решила, что ChatGPT позволяет ей общаться со своим умершим братом. «Вы не сумасшедшая», — уверял её чат-бот.

«Технология может не вызывать бред, но человек говорит компьютеру, что это его реальность, а вычислительная машина принимает высказывания человека за истину и отражает их обратно, поэтому ИИ является соучастником в цикле этого бреда», — говорит Кит Саката, психиатр из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

OpenAI сообщила, что за неделю доля пользователей, у которых были отмечены возможные признаки психических расстройств, связанных с психозом или манией, составляет ничтожно малые 0,07 %. Однако, с учётом того, что активных пользователей ИИ-чат-бота в неделю насчитывается более 800 млн, это составляет 560 тыс. человек.

Читайте нас также:
#искусственный интеллект #технологии #openai
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Квазизвезда — гипотетический тип чрезвычайно массивных объектов, которые могли существовать на очень раннем этапе развития Вселенной. Иконка видео
Изображение к статье: Человечество нажало роковую кнопку, после чего уже нет возврата к прошлому. Иконка видео
Изображение к статье: Это опасно? Ученый предупредил об огромных вспышках на Солнце в 2026 году
Изображение к статье: Раскрыто влияние татуировок на иммунитет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Опасности кормления питомцев сырым мясом: что нужно знать хозяевам
В мире животных
Изображение к статье: НХЛ. Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид повторил рекорд века
Спорт
Изображение к статье: Девять новогодних слов, в которых часто допускают ошибки
Дом и сад
Изображение к статье: Для памятника Упитису нашли место
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему количество пород кошек меньше, чем собак?
В мире животных
Изображение к статье: Оливье-трансформер: советы диетолога по улучшению любимых блюд
Еда и рецепты
Изображение к статье: Опасности кормления питомцев сырым мясом: что нужно знать хозяевам
В мире животных
Изображение к статье: НХЛ. Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид повторил рекорд века
Спорт
Изображение к статье: Девять новогодних слов, в которых часто допускают ошибки
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео