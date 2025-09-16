Для эксперимента исследователи взяли образцы из костного мозга человека и поместили их в специальный «биореактор».

Человек в космосе стареет быстрее, чем на Земле — всё дело в реакции наших стволовых клеток на невесомость. Это делает долгосрочные космические полёты проблематичными.

Открытие было сделано в ходе нового исследования во время четырёх миссий SpaceX по доставке грузов на МКС с 2021 по 2023 год. Учёные обнаружили, что в космосе такие клетки теряют способность к самообновлению и регенерации. Это крайне важно учитывать при планировании длительных миссий, например, полёта на Марс.

Стволовые клетки присутствуют во всём организме человека. Они могут делиться и превращаться в любые другие специализированные клетки: нервные, кровяные или костные. Таким образом они помогают телу восстанавливаться и поддерживать свои функции. Для эксперимента исследователи взяли образцы из костного мозга человека и поместили их в специальный «биореактор» размером с мобильный телефон. В него были встроены инструменты для мониторинга состояния клеток на основе ИИ.

В норме человеческие стволовые клетки около 80% времени должны находиться в спящем состоянии. Однако в условиях микрогравитации и космического излучения они пробуждались, но не «засыпали» снова. Из-за постоянной активности со временем они становились истощёнными. Оказалось, что в стрессе от невесомости клетки активировали «тёмный геном» — участки с ретровирусами, внедрившиеся в наш геном тысячи лет назад. Именно они и запускают в стволовых клетках механизм программируемой гибели, приводящий к их перегрузке и старению.

Сейчас учёные планируют новые исследования, направленные на поиск практических способов борьбы со старением. Согласно другим предварительным данным, стволовые клетки космонавтов способны полностью восстановиться после возвращения на Землю, однако этот процесс займёт около года.