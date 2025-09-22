Линейку Xiaomi YU7 вскоре пополнит топовый спортивный вариант. Электрокроссовер получит 1500-сильную установку и сможет развивать более 300 км/ч. Новый Xiaomi YU7 в заряженной версии заметили в Германии во время тестов на знаменитом автодроме Нюрбургринг. Ожидается, что модель назовут Ultra или GT. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Тестовый электрокроссовер Xiaomi YU7 оклеили камуфляжной пленкой, однако видно, что он мало отличается от стандартной модели. Его занизили, установили более крупные задние спойлеры и особые 21-дюймовые диски с широкими шинами.

Ожидается, что кроссовер получит силовую установку от седана Xiaomi SU7 Ultra. Как известно, она состоит из трех моторов, которые суммарно развивают 1548 л.с. и 1770 Н∙м. Также установлена батарея емкостью 93,7 кВт/ч.

Ходовая электрокроссовера будет доработана. Кроме того, на фото Xiaomi YU7 можно разглядеть крупные карбоново-керамические тормоза.

Опытные образцы YU7 были замечены в середине 2024 года. В Интернете появились различные шпионские снимки. 9 декабря 2024 года компания Xiaomi опубликовала изображения экстерьера YU7, предполагаемый официальный запуск которого запланирован на середину 2025 года. Кроме того, некоторые технические характеристики и изображения автомобиля были опубликованы в публичных документах о сертификации Министерства промышленности и информатизации КНР. Представители Xiaomi заявили, что компания сертифицировала автомобиль на несколько месяцев раньше, чем это было необходимо, чтобы можно было ездить на нём без камуфляжа, что позволило лучше протестировать характеристики шума и вибрации, эффективность и запас хода силовой установки, а также общую долговечность. Сборка Xiaomi YU7 организована на заводе Xiaomi F2 EV в Ичжуане, Пекин, строительство которого началось в августе 2024 года и завершилось к июлю 2025 года. 22 мая 2025 года электрический кроссовер Xiaomi YU7 был официально представлен.