Ученые впервые предлагают научное объяснение жизни после смерти: наше сознание не умирает, пишет Daily Mail. Шведский физик Мария Стремме предлагает новую радикальную теорию о нашем сознании, доказательство которой теперь является научной необходимостью.

Физик предложил радикально новую теорию о сознании, которая может наконец объяснить, что происходит после смерти. По мнению Марии Стремме, профессора кафедры нанотехнологий Уппсальского университета, сознание не возникает в мозге человека. Вместо этого, как она утверждает, сознание существует как фундаментальное поле — "строительный блок" вселенной.

Если это верно, то "загадочные" явления, такие как телепатия, околосмертные переживания и даже жизнь после смерти, наконец, могут быть объяснены наукой. Согласно теории профессора Стремме, сознание не исчезает, когда мы умираем. Вместо этого, когда человек умирает, его сознание просто возвращается в фоновое поле. В интервью Daily Mail профессор Стремме объяснила: "Возможность того, что сознание имеет фундаментальный характер, до сих пор не была достаточно изучена. Но ситуация быстро меняется.

Мы достигаем точки, когда задаваться более глубокими вопросами о сознании — это не философия на задворках науки, а научная необходимость".

Согласно более традиционным теориям квантовой физики, частицы и энергия возникают из колебаний в фундаментальном поле — так же, как волны возникают из колебаний в воде.

Теперь же профессор Стремме утверждает, что этим фундаментальным полем может быть само сознание. Если это правда, то это радикально изменит наше представление о реальности. Пожалуй, больше всего шокирует то, что, если эта теория верна, разделение нашего индивидуального сознания — просто иллюзия.

Профессор Стремме сказала Daily Mail: "В этой модели индивидуальное сознание понимается как локальное возбуждение или конфигурация в поле всеобщего сознания — подобно волне на поверхности океана.

У волны есть временная форма, но вода, по которой она распространяется, не исчезает, когда волна утихает". Более того, согласно этой теории, сознание не заканчивается с нашей смертью, а просто возвращается в фоновое поле.

"Фундаментальная основа сознания не начинается и не заканчивается с телом, так же как океан не начинается и не заканчивается с появлением одной волны", — говорит профессор Стремме.

Это также означает, что многие явления, отвергаемые как псевдонаука, могут быть частью научной модели и "заслуживают повторного тщательного научного анализа", по мнению эксперта. Например, во время околосмертных переживаний многие люди сообщают о видениях с религиозными фигурами, утраченными близкими или даже предчувствиях будущих событий.

"Если индивидуальное сознание не генерируется только мозгом, а является проявлением более глубокого поля, как предполагает моя модель, то в моменты, когда работа мозга нарушена, возможен необычный доступ к этому базовому полю", — утверждает профессор Стремме.