Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Шведский профессор раскрывает тайну жизни после смерти 0 702

Техно
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Наши нейроны претерпевают критические изменения.

Наши нейроны претерпевают критические изменения.

"Фундаментальная основа сознания не начинается и не заканчивается с телом".

Ученые впервые предлагают научное объяснение жизни после смерти: наше сознание не умирает, пишет Daily Mail. Шведский физик Мария Стремме предлагает новую радикальную теорию о нашем сознании, доказательство которой теперь является научной необходимостью.

Физик предложил радикально новую теорию о сознании, которая может наконец объяснить, что происходит после смерти. По мнению Марии Стремме, профессора кафедры нанотехнологий Уппсальского университета, сознание не возникает в мозге человека. Вместо этого, как она утверждает, сознание существует как фундаментальное поле — "строительный блок" вселенной.

Если это верно, то "загадочные" явления, такие как телепатия, околосмертные переживания и даже жизнь после смерти, наконец, могут быть объяснены наукой. Согласно теории профессора Стремме, сознание не исчезает, когда мы умираем. Вместо этого, когда человек умирает, его сознание просто возвращается в фоновое поле. В интервью Daily Mail профессор Стремме объяснила: "Возможность того, что сознание имеет фундаментальный характер, до сих пор не была достаточно изучена. Но ситуация быстро меняется.

Мы достигаем точки, когда задаваться более глубокими вопросами о сознании — это не философия на задворках науки, а научная необходимость".

Согласно более традиционным теориям квантовой физики, частицы и энергия возникают из колебаний в фундаментальном поле — так же, как волны возникают из колебаний в воде.

Теперь же профессор Стремме утверждает, что этим фундаментальным полем может быть само сознание. Если это правда, то это радикально изменит наше представление о реальности. Пожалуй, больше всего шокирует то, что, если эта теория верна, разделение нашего индивидуального сознания — просто иллюзия.

Профессор Стремме сказала Daily Mail: "В этой модели индивидуальное сознание понимается как локальное возбуждение или конфигурация в поле всеобщего сознания — подобно волне на поверхности океана.

У волны есть временная форма, но вода, по которой она распространяется, не исчезает, когда волна утихает". Более того, согласно этой теории, сознание не заканчивается с нашей смертью, а просто возвращается в фоновое поле.

"Фундаментальная основа сознания не начинается и не заканчивается с телом, так же как океан не начинается и не заканчивается с появлением одной волны", — говорит профессор Стремме.

Это также означает, что многие явления, отвергаемые как псевдонаука, могут быть частью научной модели и "заслуживают повторного тщательного научного анализа", по мнению эксперта. Например, во время околосмертных переживаний многие люди сообщают о видениях с религиозными фигурами, утраченными близкими или даже предчувствиях будущих событий.

"Если индивидуальное сознание не генерируется только мозгом, а является проявлением более глубокого поля, как предполагает моя модель, то в моменты, когда работа мозга нарушена, возможен необычный доступ к этому базовому полю", — утверждает профессор Стремме.

Читайте нас также:
#наука #смерть
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
11
1
0
1
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Запрет социальных сетей для детей в Австралии сделает их «менее защищёнными» - YouTube
Изображение к статье: Литиевое производство создает огромное количество шлака в стране-континенте. Иконка видео
Изображение к статье: Яркое солнышко не радовало диких трудящихся. Иконка видео
Изображение к статье: Живые люди не выносят конкуренции с ИИ. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Пять тестов для будущего владельца собаки: как найти верного друга
В мире животных
Изображение к статье: Редкоземельные металлы водятся и в ЕС. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Тысячи магазинов Zara продали одежды на 28 миллиардов евро
Бизнес
Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео