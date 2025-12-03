Компания HEO Robotics из Австралии использует свою группировку спутников для того, чтобы получать фотографии с высоким разрешением других космических аппаратов на орбите. Таким образом клиенты компании получают информацию об их состоянии. Согласно заявлению HEO Robotics, компания планирует купить спутник, находящийся на геостационарной орбите, срок службы которого подходит к концу, чтобы сфотографировать с близкого расстояния астероид Апофис. Этот потенциально опасный астероид диаметром 340 метров приблизится к Земле в апреле 2029 года, пишет Space.

Спутники на геостационарной орбите вращаются вокруг Земли на высоте 35 786 километров над экватором нашей планеты. Космические аппараты, срок службы которых подходит к концу, используют оставшееся топливо для выхода на так называемую орбиту захоронения, чтобы не мешать действующим спутникам.

Компания HEO Robotics собирается купить спутник, срок службы которого подходит к концу, и использовать его оставшееся топливо для сближения с астероидом Апофис. Он пролетит на расстоянии 32 000 км от Земли в пятницу, 13 апреля 2029 года. Таким образом австралийская компания хочет получить детальные фотографии этого космического камня.

Несмотря на то, что Апофис считается потенциально опасным астероидом, он не представляет угрозы для Земли. То есть, согласно расчетам, в 2029 году он пролетит мимо нашей планеты. Но это уникальная возможность для ученых изучить этот астероид с близкого расстояния, ведь Апофис впервые за 7500 лет будет находится так близко от Земли. Ученые, в частности, хотят выяснить, как гравитация нашей планеты может повлиять на огромный астероид.

Не только HEO Robotics собирается получить детальные фотографии астероида Апофис. NASA, Европейское космическое агентство и Япония готовят свои собственные миссии, OSIRIS-APEX, RAMSES и DESTINY+ соответственно, чтобы исследовать Апофис с близкого расстояния во время его уникального сближения с нашей планетой.

Согласно заявлению HEO Robotics, компания планирует в будущем использовать свои космические аппараты для создания фотографий разных астероидов в Солнечной системе.

