Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) ограничил доступ ещё к десяти интернет-ресурсам, распространяющим российскую пропаганду, свидетельствует публикация в официальном издании "Latvijas vēstnesis", пишет ЛЕТА.

Доступ заблокирован к следующим сайтам: obyektiv.press, vesti-ural.ru, up74.ru, op74.ru, k-ur.info, 1obl.ru, contract43.kirovreg.ru, progorod43.ru, socialkirov.ru, centr-svo.ru.

NEPLP получила информацию об этих ресурсах от одного из компетентных государственных учреждений. Скорее всего, речь идёт о Службе государственной безопасности (СГБ).

Совет указывает, что на этих сайтах систематически распространяется военная пропаганда России. Цель публикуемого контента — представить войну в Украине в выгодном для России свете, регулярно оправдывая и прославляя совершённые ею военные преступления.

Подобный контент может негативно повлиять на сплочённость латвийского общества, межэтнические отношения, понимание ценностей, а также на солидарность государства с Украиной и его поддержку её независимости, суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах, подчёркивает NEPLP.

Так, сайт obyektiv.press представляет собой российскую новостную газету, расположенную в Севастополе на Крымском полуострове (международно признанная часть Украины). В издании война России против Украины называется "специальной военной операцией", поддерживается российская сторона конфликта, а подача новостей направлена на то, чтобы представить Крым как территорию, принадлежащую России.

На сайте vesti-ural.ru для оправдания и прославления войны России против Украины регулярно публикуются интервью с российскими военными, участвующими в боевых действиях, или их родственниками. Также на этом сайте размещается намеренно распространяемая Кремлём дезинформация об Украине и украинцах, включая характерные для российской пропаганды нарративы о "борьбе с неонацизмом". Для оправдания агрессии России боевые действия этой страны в Украине на сайте приравниваются к борьбе с нацистской Германией во Второй мировой войне.

Аналогичные решения об ограничении доступа к сайтам, распространяющим российскую пропаганду, NEPLP принимал и ранее.