Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

YouTube объявил амнистию для блогеров, заблокированных за фейки о COVID-19 и выборах 1 339

Техно
Дата публикации: 24.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: YouTube объявил амнистию для блогеров, заблокированных за фейки о COVID-19 и выборах

Принадлежащий Google видеохостинг YouTube объявил, что в скором времени владельцы заблокированных аккаунтов смогут подать заявку на восстановление. Это существенный отход от прежней политики платформы, которая предполагала бессрочную блокировку учётных записей за нарушение правил распространения контента.

В письме юриста Alphabet Дэниэла Донована в адрес председателя судебного комитета Палаты представителей Джима Джордана говорится, что данное изменение касается каналов, которые были заблокированы из-за распространения дезинформации о COVID-19 и выборах. Ранее за подобные нарушения предполагалась безвременная блокировка.

«В настоящее время правилами сообщества YouTube допускается более широкий спектр контента, касающегося COVID и честности выборов», — говорится в сообщении Донована.

В сообщении YouTube в соцсети X сказано, что упомянутое нововведение является частью пилотного проекта, который доступен для части авторов контента, а также каналов, которые были заблокированы в соответствии с политиками, от которых компания в последствии отказалась.

Среди YouTube-каналов, которые были заблокированы в соответствии с действующей в прошлом политикой, есть каналы, связанные с заместителем директора ФБР Дэном Богино, министром здравоохранения и социальных служб Робертом Кеннеди младшим и др. Будут ли данные каналы в итоге разблокированы, пока неизвестно.

Этот шаг Google последовал за растущим давлением со стороны республиканцев на технологические компании с требованием отмены политики эпохи Байдена в отношении высказываний о вакцинах и политической дезинформации.

В марте этого года гендиректор Alphabet Сундар Пичаи выступал в суде, где рассматривалось дело, в рамках которого YouTube обвинялся в том, что являлся «прямым участником режима цензуры федерального правительства».

×
Читайте нас также:
#youtube
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Hyundai заменит людей роботами: на заводах появятся 25 тысяч гуманоидов Atlas
Изображение к статье: Прогрессивная Мальта.
Изображение к статье: Эмбрион в космосе
Изображение к статье: Женщина в ноутбуком

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео