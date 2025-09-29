Внедрение цифрового кошелька идентичности в Латвии станет важным шагом в направлении цифровой трансформации, однако одновременно создаст ряд вызовов как для государственной администрации, так и для частного сектора, заявил агентству LETA председатель правления IT-компании ООО "Euso" Ивар Муциньш.

Он отметил, что наиболее серьёзными испытаниями станут сложный процесс привлечения пользователей, а также параллельное сосуществование уже действующих инструментов аутентификации, включая Smart-ID и электронную подпись, для которых придётся искать решения. Если цифровой кошелёк полностью возьмёт на себя функции аутентификации, электронная подпись как отдельный инструмент со временем может утратить своё значение.

"Цифровой кошелёк частично должен будет перенять функции e-подписи, иначе будут существовать параллельные решения, что нерентабельно и создаст путаницу для пользователя. В настоящее время основная добавленная стоимость э-подписи — это аутентификация и подписание документов. Если эти функции будет обеспечивать и цифровой кошелёк идентичности, то в будущем для э-подписи как отдельного решения уже не останется места", — сказал Муциньш.

По его словам, изменения затронут и используемые до сих пор частные средства аутентификации. Доступность универсального и безопасного инструмента для каждого жителя будет означать, что такие решения, как банковские приложения, кодовые карты и Smart-ID, постепенно станут избыточными.

Муциньш подчеркнул, что важную роль во внедрении цифрового кошелька идентичности будут играть государственные учреждения, которым придётся работать в широкой экосистеме. При этом ожидаются трудности с координацией большого количества вовлечённых сторон, а также нехватка компетентных специалистов может замедлить процесс внедрения кошелька.

"Но самым большим вызовом станет именно первый шаг — привлечение пользователей. Чтобы система могла удалённо удостовериться в личности человека, необходим безопасный и сложный процесс проверки. Надо учитывать, что для части общества этот шаг будет затруднительным и отнимающим время, что может затормозить широкое использование инструмента на государственном уровне", — отметил Муциньш.

Дополнительное внимание, по его словам, необходимо уделить и безопасности. Чтобы защититься от случаев подделки идентичности, Муциньш предлагает ввести регулярные проверки идентичности пользователей.

"Как цифровой кошелёк идентичности защитит нас от кибератак и случаев подделки личности? Чтобы снизить риск использования фальшивых идентичностей, было бы целесообразно ввести периодические проверки личности пользователей", — сказал Муциньш.

LETA уже сообщало, что в Латвии была разработана первая пилотная версия приложения для цифрового кошелька идентичности ЕС, созданная Государственным центром радио и телевидения Латвии (LVRTC) за 1,6 миллиона евро.

Разработанный LVRTC пилотный проект цифрового кошелька планируется использовать в дальнейшем при создании общеевропейского цифрового кошелька идентичности.

Цифровой кошелёк идентичности ЕС будет мобильным средством электронной идентификации, позволяющим жителям в цифровом формате хранить удостоверения личности, такие как водительские права или документы об образовании, контролировать свои персональные данные при их передаче поставщикам различных услуг, подтверждать личность и совершать безопасные платежи.

В 2024 году "Euso" работал с оборотом в 1,06 миллиона евро, что на 5,6% больше, чем годом ранее, а прибыль компании увеличилась на 20,4% и составила 568 333 евро, согласно информации, опубликованной "Firmas.lv".

Компания зарегистрирована в 2001 году, её уставной капитал составляет 2800 евро. Владельцами "Euso" являются Муциньш (50%), Ояр Калниньш (25%) и Янис Теперс (25%).