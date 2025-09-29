Жители жалуются на медленный интернет: виноваты стены домов или операторы что-то скрывают? 5 7074

Дата публикации: 29.09.2025
Интернет давно стал неотъемлемой частью нашей жизни: для одних — это рабочий инструмент, для других — средство учёбы, покупок или общения с близкими. Поэтому перебои со связью воспринимаются особенно болезненно.

В последние недели в редакцию la.lv поступило немало жалоб от жителей на проблемы с интернетом. Многие отмечают, что ещё несколько лет назад соединение было стабильным, но теперь всё чаще случаются непредвиденные сбои.

Звоня в службы поддержки, люди нередко слышат объяснение, что, мол, виноваты конструкции здания. Но ведь сами дома и их расположение за это время не изменились. «Что же, мне теперь жить в бумажном доме?» — иронизирует один из читателей портала.

Жители хотят понять: происходящее связано с модернизацией сетей или есть иные причины? Каков план действий у операторов, если клиентам приходится мириться с медленным интернетом неделями, и можно ли вообще решить эту проблему?

Эти вопросы редакция направила крупнейшим интернет-провайдерам Латвии.

LMT: мешают стены, нагрузка и даже окна

В «Latvijas Mobilais telefons» поясняют: на работу мобильного интернета влияет множество факторов. Важнейший из них — сила сигнала, которая зависит от расстояния до базовой станции, рельефа местности и, что особенно важно, от конструкции зданий.

Современные утеплители, стеклопакеты с металлическим или УФ-покрытием заметно ослабляют прохождение радиоволн. Даже простая замена окон может ухудшить качество связи. Добавим сюда растущий электромагнитный фон (Wi-Fi, Bluetooth и другие источники) и особенности самого оборудования клиента — устаревшую SIM-карту, чехлы или неправильное расположение телефона — и получим серьёзные риски для сигнала.

Ситуацию осложняет и количество пользователей: чем больше людей одновременно подключено к одной станции, тем ниже скорость для каждого. Решением становится установка дополнительных станций.

Особая проблема — приграничные регионы, где мощность сигнала приходится ограничивать, чтобы не мешать сетям соседних стран.

Tele2: скорость растёт, жалоб меньше

В Tele2 утверждают, что жалоб на качество связи не становится больше. Более того, с 2023 года их число сократилось примерно на 13%. Впрочем, отдельные проблемы возможны из-за географии, плотности застройки, нагрузки или особенностей самого устройства. Клиентов также призывают активировать бесплатную технологию VoLTE, которая обеспечивает более быстрые соединения и высокое качество звонков.

Tet: проблема чаще всего в Wi-Fi

В фиксированных сетях Tet скорость и стабильность только растут, особенно благодаря оптическому интернету. В отличие от мобильных сетей, здесь у каждого клиента выделенный канал, поэтому конкуренции за ресурс нет.

Однако проблемы часто связаны именно с домашним Wi-Fi. Компания советует периодически перезагружать роутер и правильно его размещать. Бетонные стены и зеркальные поверхности значительно ослабляют сигнал, металлические предметы могут его полностью блокировать.

Если интернет нужен на разных этажах, стоит использовать дополнительные точки доступа или повторители.

Стабильное соединение — это совместная задача

Все операторы сходятся во мнении: на качество интернета влияют десятки факторов — от загруженности сети и модернизации оборудования до толщины стен и модели телефона. Провайдеры продолжают инвестировать в развитие и предлагают разные технические решения. Но стабильное соединение — это совместная задача: операторы расширяют покрытие, а пользователей они призывают следить за состоянием своих устройств и правильным размещением оборудования.

