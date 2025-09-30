Google может разблокировать пропагандистские каналы России на Youtube

Дата публикации: 30.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: Google может разблокировать пропагандистские каналы России на Youtube
ФОТО: Youtube

Из-за решения суда в США могут запустить процесс разблокировки ряда пропагандистких российских каналов на Youtube, выплаты им судебной неустойки и погашения задолженности российской дочке Google.

Компания Google отказалась от своих требований запретить российским телеканалам «Спас» и RT судиться с ней за рубежом, сообщают американские СМИ со ссылкой на решение окружного суда Северного округа Калифорнии.

Отмечается, что это первое решение в пользу прессы по делам «СМИ против Google» в суде США.

Google хотел запретить российским СМИ требовать в иностранных судах взыскания с нее неустоек, решения по которым выносили в РФ. Суд Калифорнии решил, что Google не имела оснований для обращения в американский суд, пояснил партнер адвокатского бюро Art De Lex, представляющего интересы российских каналов, Артур Зурабян. По его словам, такое решение является абсолютно беспрецедентным.

В «Спасе» и RT назвали решение суда как первый шаг к глобальному урегулированию спора с Google, включая вопрос разблокировки их каналов, уплаты судебной неустойки и задолженности российской дочке Google.

Слушания по иску Google к российским телеканалам Russia Today (RT), «Спас», а также «Царьград» начались год назад. Google хотел добиться решения, которое не позволило бы в будущем предъявлять претензии к компании за пределами США и Великобритании. Партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян пояснил, что судебный процесс, инициированный Google, направлен на блокировку активности российских компаний в зарубежных юрисдикциях, где сейчас происходит исполнение судебных решений.

