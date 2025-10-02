В четверг утром государственные интернет-сайты Латвии подверглись масштабной атаке типа отказа в обслуживании (DDoS), сообщили агентству LETA представители ГАО «Латвийский государственный радио и телевизионный центр» (LVRTC).

Из-за этого наблюдались перебои в работе таких сайтов, как сайт Службы государственных доходов «vid.gov.lv», портал «Latvija.lv», сайт Кабинета министров «mk.gov.lv», а также сайты министерств, самоуправлений и других государственных учреждений.

Пользователям также был недоступен сайт «eParaksts.lv».

В четверг в середине дня работа государственных интернет-сайтов была восстановлена.

LVRTC указал, что на данный момент работа всех ресурсов, затронутых атакой, полностью восстановлена.

Пострадавшие сайты были недоступны примерно час, а часть ресурсов – около часа и 20 минут. Таким образом, некоторые ресурсы были доступны, но работали медленно, пояснили в LVRTC.

В настоящее время продолжается анализ атаки. После завершения расследования LVRTC предоставит более подробные комментарии о произошедшей кибератаке.

Представители учреждения по предотвращению инцидентов в сфере ИТ-безопасности Cert.lv сообщили агентству LETA, что находятся в тесном контакте с LVRTC и выясняют истинные причины атаки.