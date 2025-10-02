Baltijas balss logotype
Латвия подверглась масштабной DDoS-атаке: ряд госсайтов не работал (обновлено)

Техно
Дата публикации: 02.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвия подверглась масштабной DDoS-атаке: ряд госсайтов не работал (обновлено)

В четверг утром государственные интернет-сайты Латвии подверглись масштабной атаке типа отказа в обслуживании (DDoS), сообщили агентству LETA представители ГАО «Латвийский государственный радио и телевизионный центр» (LVRTC).

Из-за этого наблюдались перебои в работе таких сайтов, как сайт Службы государственных доходов «vid.gov.lv», портал «Latvija.lv», сайт Кабинета министров «mk.gov.lv», а также сайты министерств, самоуправлений и других государственных учреждений.

Пользователям также был недоступен сайт «eParaksts.lv».

В четверг в середине дня работа государственных интернет-сайтов была восстановлена.

LVRTC указал, что на данный момент работа всех ресурсов, затронутых атакой, полностью восстановлена.

Пострадавшие сайты были недоступны примерно час, а часть ресурсов – около часа и 20 минут. Таким образом, некоторые ресурсы были доступны, но работали медленно, пояснили в LVRTC.

В настоящее время продолжается анализ атаки. После завершения расследования LVRTC предоставит более подробные комментарии о произошедшей кибератаке.

Представители учреждения по предотвращению инцидентов в сфере ИТ-безопасности Cert.lv сообщили агентству LETA, что находятся в тесном контакте с LVRTC и выясняют истинные причины атаки.

#кибербезопасность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Научный шок: горы и кратеры на планетах Солнечной системы превышают 20 км
Изображение к статье: Понимаешь, насколько маленькая наша Земля. Иконка видео
Как россияне защищаются от вездесущего мессенджера Max
Изображение к статье: Национализация мессенджерного дела. Иконка видео
Сверхмощная китайская центрифуга создает притяжение в 300G
Изображение к статье: Сверхмощная китайская центрифуга создает притяжение в 300G Иконка видео
В Астрономической башне ЛУ установлен новый телескоп. В него может посмотреть каждый
Изображение к статье: В Астрономической башне ЛУ установлен новый телескоп. В него может посмотреть каждый
Изображение к статье: Последняя на сегодня пилотируемая миссия на естественный спутник Земли. Иконка видео
Камень, привезенный астронавтами «Аполлона-17» в 1972 году с Луны, преподнес сенсацию 304
Изображение к статье: Через "Трещину Земли" сейчас можно будет безопасно переехать. Иконка видео
Зачем Китай открыл самый высокий в мире мост за 280 000 000 USD 189
Изображение к статье: ТОП сайтов без верификации и проверки паспорта в 2025
ТОП сайтов без верификации и проверки паспорта в 2025 209
Изображение к статье: Камушки скоро подешевеют благодаря хайтеку.
Не счесть алмазов пламенных: как японцы научились их выращивать 143

Изображение к статье: Понимаешь, насколько маленькая наша Земля. Иконка видео
Техно
Научный шок: горы и кратеры на планетах Солнечной системы превышают 20 км 6
Изображение к статье: Ученые нашли новое полезное свойство облепихи
Дом и сад
Ученые нашли новое полезное свойство облепихи 8
Изображение к статье: В США допустили военное вторжение в Венесуэлу
В мире
В США допустили военное вторжение в Венесуэлу 11
Изображение к статье: Хронический недосып в 4 раза увеличивает риск высокого давления
Люблю!
Хронический недосып в 4 раза увеличивает риск высокого давления 6
Изображение к статье: Появилась концепция Национального футбольного стадиона Латвии Эксклюзив!
Бизнес
Появилась концепция Национального футбольного стадиона Латвии 5
Изображение к статье: Уборка за 600 секунд: как успеть всё за 10 минут
Люблю!
Уборка за 600 секунд: как успеть всё за 10 минут 9
