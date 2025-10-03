С середины лета россиянам навязывают Max — в него загоняют школьников и их родителей, бюджетников с чиновниками и даже родственников военных. Но из-за уязвимостей и доступа властей к личным данным все больше пользователей пытается как-то обезопасить себя от национального мессенджера. Десятки тысяч россиян скачивают моды, которые «кастрируют» мессенджер, покупают второй телефон или ставят Max только на рабочий компьютер.

«Дырявая приблуда»

«Прямым текстом сказали: заводите себе второй телефон специально под Макс». Так Алексей, работник одной из московских бюджетных организаций, описывает процесс внедрения «национального мессенджера».

Его коллектив начали переводить в Max в августе по инициативе московских властей. Руководство на местах, похоже, не горело желанием ставить мессенджер на основной телефон, поэтому сразу предложило завести дополнительный гаджет. Более того, по словам Алексея, начальник даже не хотел быть администратором группы.

«Он сказал моему коллеге, чтобы он сделал чат и всех туда пригласил. Типа ему лень разбираться в Максе. Прикол в том, что начальника до сих пор в этой группе даже нет», — смеется он, добавляя, что установку мессенджера проверяли сотрудники московской администрации.

Алексей не решился установить приложение на свой основной смартфон и последовал совету руководства. Max он называет «дырявой приблудой и «прямой линией с товарищем майором»

«Не то чтобы я что-то скрывал, но никогда не знаешь, что они решат против тебя использовать. Не хочется чтобы мои личные переписки кто-то читал», — объясняет Алексей свое решение. По его словам, «буквально весь» коллектив поступил также.

Мужчина продолжает пользоваться Telegram и WhatsApp на своем основном телефоне. Общается с друзьями и родными, используя VPN. «Все звонки проходят нормально, родителям тоже поставил впн чтобы звонить», — рассказывает он.

Второй смартфон — распространенное решение для россиян, которые не хотят ставить Max на свой основной гаджет из-за опасений утечки персональных данных или доступа к телефону со стороны силовиков.

«Вообще за каждым есть за что прийти»

Специально для «национального мессенджера» Алексей за несколько тысяч рублей купил подержанный телефон одной из старых моделей. «Вёрстка» обнаружила на «Авито» десятки объявлений, в которых россиянам предлагают такие гаджеты в качестве второго устройства «под Макс»:

«Телефон в школу для мессенджера МАХ»

«Отличнo пoдoйдет для мeccенджeрa Maкc»

«Мессенджер Max поддерживается»

Такими описаниями пестрят объявления о продаже телефонов на площадке. Об этом же пишет проект «Можем объяснить», который ссылается на статистику поисковых запросов в «Яндексе». Сразу после введения требований об установке Max россияне начали искать на маркетплейсах дешевые телефоны специально для мессенджера. В августе в статистике браузера впервые был зафиксирован запрос «дешевый смартфон для макс».

Дополнительные устройства покупают себе учителя, школьники, бюджетники и чиновники. Прибегают к этому и высокопоставленные чиновники, которых одними из первых обязали переходить в Max, чтобы своим примером воодушевить россиян. Но даже они переходят в «национальный мессенджер» крайне неохотно, поскольку «никому не нравится когда твои переписки читает кто-то еще кроме адресата».

Высокопоставленный чиновник из Сибири говорит, что в его кругу приложение ставят на «резервный телефон» или на основной, но без «разрешений и допусков». Его коллега из Дальневосточного федерального округа добавляет, что в некоторых подразделениях региональных и муниципальных администраций чиновники «просят сисадминов» найти приложения для звонков «которые еще не заблокировали» и договариваются пользоваться между собой именно ими.

«Max тоже стоит, но его либо не используют, либо формально показывают что используют — например, ведя там полумёртвые рабочие переговоры. Ну а реальное общение идёт в другом мессенджере. У нас, например, какой-то корейский», — говорит он.