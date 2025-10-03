Baltijas balss logotype
Спрашивать не будут: в Windows 11 принудительно добавят новые приложения

Техно
Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Спрашивать не будут: в Windows 11 принудительно добавят новые приложения
ФОТО: Freepik

В Windows 11 добавят три встроенных приложения — «Люди», «Календарь» и «Файлы».

Корпорация Microsoft добавит ряд новых приложений в Windows 11. На это обратило внимание издание Neowin.

В начале октября в компании рассказали, что в операционной системе появится три новых программы — «Люди», «Календарь» и «Файлы». Это приложения-компаньоны, созданные для выполнения определенных узкоспециализированных задач или конкретных функций. IT-гигант принудительно добавит их в систему, отказаться нельзя.

«Microsoft постоянно пытается добавить что-то новое в свою операционную систему без согласия пользователя, а пользователи постоянно сопротивляются этим попыткам», — сыронизировали над ситуацией журналисты. В Microsoft объяснили, что мини-приложения можно будет запускать в небольшом окне с панели задач, чтобы они не отвлекали внимания.

Вышеописанные программы позволяют работать с контактной книгой, создавать и управлять событиями в календаре и искать документы. В компании рассказали, что внедрение приложений начнется в конце октября — его планируют завершить в конце декабря. Также эти программы будут автоматически запускаться при включении компьютера — эту функцию можно будет отключить только вручную.

#windows
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 22
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 22
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 16
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 38
Изображение к статье: Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника
Дом и сад
Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника 87
Изображение к статье: В каком виде тыква полезнее всего?
Еда и рецепты
В каком виде тыква полезнее всего? 93
Изображение к статье: Плесните колдовства. Иконка видео
Lifenews
Красное вино с колой, водка со свиной кровью: самые дикие коктейли современности 86
