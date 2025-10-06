Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Названы замедляющие Windows функции 0 205

Техно
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Названы замедляющие Windows функции
ФОТО: Global Look Press

Microsoft: OneDrive и визуальные эффекты могут замедлить работу ПК.

В корпорации Microsoft рассказали о функциях Windows, которые могут замедлить операционную систему (ОС). На это обратило внимание издание Neowin.

В компании заметили, что на производительность компьютеров под управлением Windows может повлиять работа облачного хранилища OneDrive. «OneDrive по умолчанию синхронизирует файлы. Это позволяет вам получать доступ к файлам с любого устройства, подключенного к интернету», — отметили преимущества «облака» специалисты Microsoft. Однако они допустили, что во время синхронизации компьютер может работать медленее. Пользователям посоветовали на время отключить синхронизацию и сравнить время работы устройства — с OneDrive и без этой службы.

Также дополнительно нагружать персональный компьютер (ПК) могут визуальные эффекты ОС. «Windows включает в себя множество визуальных эффектов, таких как анимация и эффекты теней. Они выглядят великолепно, но также могут потреблять дополнительные системные ресурсы и замедлять работу компьютера», — объяснили инженеры компании. Визуальные эффекты посоветовали отключать на ПК с небольшим объемом оперативной памяти.

В исключительных случаях можно повысить скорость работы компьютера с функцией ReadyBoost — она использует USB-накопитель для работы с кэш-памятью.

Читайте нас также:
#windows
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пользователей Windows 10 предупредили о надвигающейся катастрофе
Изображение к статье: Пользователей Windows 10 предупредили о надвигающейся катастрофе
Земля находится в постоянном движении: почему мы его не ощущаем
Изображение к статье: Земля находится в постоянном движении: почему мы его не ощущаем
Марсоход NASA, возможно, увидел в небе Марса комету из другого мира
Изображение к статье: Марсоход NASA, возможно, увидел в небе Марса комету из другого мира
Евросоюз введёт новый налог: цены на автомобили резко вырастут
Изображение к статье: Евросоюз введёт новый налог: цены на автомобили резко вырастут Эксклюзив!
Изображение к статье: Пользователям Поднебесной наказали держаться правил сетевой гигиены. Иконка видео
Пекин занялся «оздоровлением» интернета: что за этим стоит 101
Изображение к статье: Неожиданная связь между травмой и деменцией удивила ученых
Неожиданная связь между травмой и деменцией удивила ученых 278
Изображение к статье: У секс-игрушек обнаружили неочевидную опасность
У секс-игрушек обнаружили неочевидную опасность 361
Изображение к статье: Назван возможный преемник Кука во главе Apple
Назван возможный преемник Кука во главе Apple 98

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 6
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 8
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 9
Изображение к статье: Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять
В мире
Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять 80
Изображение к статье: Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму
Люблю!
Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму 16
Изображение к статье: Стамбул уже неоднократно становился площадкой миротворчества. Иконка видео
В мире
Глава дипломатии Турции о переговорах Москвы и Киева: «Ещё несколько месяцев» 17
Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 6
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 8
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 9

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео