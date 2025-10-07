Baltijas balss logotype
Airbus A320 обогнал Boeing 737 и стал самым популярным лайнером в истории

Техно
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
Airbus A320 обогнал Boeing 737 и стал самым популярным лайнером в истории

Европейская аэрокорпорация Airbus на этой неделе преодолела важный коммерческий рубеж.

Самолет Airbus A320 обогнал американский Boeing 737 и стал самым популярным лайнером в истории.

По данным британской консалтинговой фирмы Cirium, Airbus превзошла многолетний рекорд Boeing, когда поставила самолет A320 саудовскому перевозчику Flynas. Эта поставка довела общее количество поставленных самолетов семейства A320 до 12 260 с момента начала эксплуатации в 1988 году.

Boeing установил стандарт производства узкофюзеляжных самолетов, выпустив популярную модель 737, впервые представленную в 1960-х годах. После катастроф со смертельным исходом в 2018 и 2019 годах американский авиаконцерн начал терпеть убытки.

Airbus A320 – семейство узкофюзеляжных самолетов для полетов средней дальности. A320 совершил технологический прорыв, став первым в мире массовым пассажирским лайнером с электродистанционной системой управления (fly-by-wire), позволившей передавать команды пилота через компьютер.

#авиация
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

