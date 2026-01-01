Baltijas balss logotype
Жителей предупредили об опасности зарядки смартфона ночью 0 1692

Техно
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Жителей предупредили об опасности зарядки смартфона ночью
ФОТО: Unsplash

Корпорация Apple призвала не оставлять смартфоны на зарядке в кровати из-за риска перегрева.

В компании Apple призвали пользователей отказаться от зарядки смартфона в кровати. На это обратило внимание издание UNILAD.

В конце декабря Apple обновила страницу поддержки, на которой была опубликована информацию о безопасном использовании iPhone. В рекомендации добавили пункт, предупреждающий об опасности зарядки смартфона ночью. В сообщении говорится, что существует риск перегрева адаптера или iPhone, если те окажутся в месте с плохой вентиляцией.

Журналисты медиа объяснили, что Apple призывает не оставлять смартфон в кровати или складках одеяла и одежды во время зарядки. В противном случае смартфон может перегреться, сломаться или даже загореться. «Не спите на устройстве, адаптере питания или беспроводном зарядном устройстве, а также не кладите их под одеяло, подушку или под тело», — отмечается в заметке.

Также представители Apple посоветовали избегать длительного контакта с гаджетом или проводом, если iPhone подключен к электропитанию. В сообщении говорится, что это может вызвать дискомфорт или даже травму.

