В странах Евросоюза с января по ноябрь 2025 года было зарегистрировано 9 860 092 новых легковушек.
Среди этих авто наибольшим спросом пользовались модели бренда Volkswagen, которых за 11 месяцев продали 1,1 млн автомобилей.
Отмечается, что относительно аналогичного периода прошлого года Volkswagen улучшил свои продажи в ЕС на 4,7%.
В лидерскую тройку также попали Toyota и Skoda.
ТОП-10 брендов на рынке новых легковушек ЕС:
-
Volkswagen – 1 120 050 ед. (+4,7%);
-
Toyota – 676 625 ед. (-6,5%);
-
Skoda – 664 142 ед. (+10%);
-
Renault – 604 236 ед. (+6,9%);
-
BMW – 586959 ед. (+4%);
-
Mercedes -Benz – 510 810 ед. (+1,4%);
-
Dacia – 510 322 ед. (+5,2%);
-
Peugeot – 509 407 ед. (-2,8%);
-
Audi – 476 204 ед. (-0,1%);
-
Hyundai – 382 582 ед. (-1,6%).
Оставить комментарий