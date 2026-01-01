В странах Евросоюза с января по ноябрь 2025 года было зарегистрировано 9 860 092 новых легковушек.

Среди этих авто наибольшим спросом пользовались модели бренда Volkswagen, которых за 11 месяцев продали 1,1 млн автомобилей.

Отмечается, что относительно аналогичного периода прошлого года Volkswagen улучшил свои продажи в ЕС на 4,7%.

В лидерскую тройку также попали Toyota и Skoda.

ТОП-10 брендов на рынке новых легковушек ЕС: