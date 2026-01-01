Baltijas balss logotype
Докатились: OpenAI планирует встраивать скрытую рекламу прямо в ответы ChatGPT в 2026 году 0 83

Техно
Дата публикации: 01.01.2026
mixnews.lv
Изображение к статье: Докатились: OpenAI планирует встраивать скрытую рекламу прямо в ответы ChatGPT в 2026 году

OpenAI ищет новые способы монетизации ChatGPT, которые могут радикально изменить логику работы нейросети. Речь идет о внедрении спонсируемого контента: реклама появится не в виде привычных баннеров, а прямо внутри диалога, мимикрируя под обычную рекомендацию чат-бота.

По данным издания The Information, в компании уже тестируют прототипы рекламных инструментов. Источники сообщают, что OpenAI изучает механику, при которой алгоритм будет отдавать приоритет материалам рекламодателей при формировании ответа. В одном из рабочих вариантов спонсорский блок выносился в боковую панель рядом с окном чата.

Представитель OpenAI подтвердил, что компания действительно рассматривает такие сценарии. По его словам, на фоне взрывного роста аудитории проект ищет способы сохранить доступность сервиса для всех, и реклама - один из логичных инструментов. При этом в компании заверяют, что «доверие пользователей остаётся ключевым фактором, и любые рекламные форматы должны учитывать эту чувствительность».

Если эти механизмы запустят, эффект будет куда масштабнее, чем просто появление объявлений в чате. В отличие от классических поисковиков, ChatGPT владеет глубоким контекстом: он знает интересы, рабочий график и привычки пользователя. Это позволяет создавать рекламу запредельной точности - когда коммерческое предложение выглядит как беспристрастный совет ИИ.

Фактически ChatGPT может превратиться в инструмент, который не просто отвечает на вопросы, но и мягко подталкивает пользователя к покупке конкретных товаров или услуг. Такие ссылки могут маскироваться под справочную информацию даже внутри поисковой выдачи чат-бота.

Официальных сроков запуска или финального формата рекламы пока нет. Однако, учитывая колоссальные затраты на инфраструктуру, первые коммерческие тесты могут начаться уже в первой половине 2026 года.

#искусственный интеллект #реклама #технологии #chatgpt #openai
Видео