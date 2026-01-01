Если говорить о том, когда люди в принципе стали хоть как-то использовать огонь, то тут мы проваливаемся на миллион лет в прошлое, когда ещё никакого Homo sapiens не было и в помине. В то время по Африке бродили разные гоминины – так называют группу приматов, к которым относится и род Homo. Некоторые из тех древних гоминин как будто умели управляться с огнём. Но что значит «управляться»?

Скорее всего, это был огонь, вспыхнувший по естественным причинам, а предки людей могли его поддерживать какое-то время и переносить с места на место. Если же говорить о рукотворном огне, который разжигают регулярно с помощью специальных инструментов (например, камней, которые дают искры при ударе), то до сих пор надёжные следы такого огня относились ко времени около 50 тыс. лет назад.

Авторы недавней статьи в Nature отодвигают это время намного дальше, к 400 тыс. лет назад. При раскопках в южной Англии археологи открыли нечто, похожее на кострище. Там не было ни угля, ни пепла, ни жжёных костей, но зато были камни с характерным красным налётом, который мог указывать на то, что они побывали в огне.

Ещё недавно было невозможно по таким скудным уликам определить, был то рукотворный огонь или же остаток природного пожара. Но сейчас у исследователей есть методы, которые позволяют понять, появлялся ли огонь на конкретном месте один раз или несколько, насколько сильным он был и какие продукты горения после него остались. Например, среди таких продуктов обычно есть полициклические ароматические углеводороды, и по соотношению разных молекул углеводородов можно понять, что тут был за огонь, природный или разведённый человеком.

Совокупные данные показали, что красный налёт на камнях образовался в результате сильного нагрева, и что это с намного большей вероятностью был не природный пожар, а костёр, который горел несколько раз и каждый раз недолго. Пропорции полициклических углеводородов также указывали, что огонь был делом рук неких людей. Кроме того, вокруг обнаружились куски минерала пирита, которого в той местности, где вели раскопки, вообще-то чрезвычайно мало. Пирит при ударе даёт искры, и его могли сюда принести специально, чтобы с его помощью развести огонь. Со временем он окисляется и искры из него уже не летят, но тот пирит, который обнаружили рядом с древним костром, окислился после того, как его сюда принесли. Возраст находок составлял, как было сказано, около 400 тыс. лет.

Правда, исследователям не удалось обнаружить камней, которыми били по пириту и на которых остались соответствующие следы. Если бы такие камни были, они прямо и недвусмысленно свидетельствовали бы в пользу рукотворности огня. Тем не менее, совокупность косвенных доказательств выглядит достаточно убедительно для того, чтобы объявить это место самым древним примером регулярного использования огня, разжигаемого, когда необходимо, с помощью подручных инструментов. Разжигали его не Homo sapiens’ы, которых в то время ещё не было, а, скорее всего, неандертальцы. Специалисты и раньше предполагали, что огонь для представителей рода Homo стал привычным делом где-то между 400 и 300 тыс. лет назад, и вот сейчас эти предположения удалось более-менее надёжно подтвердить археологической находкой.