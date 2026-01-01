Baltijas balss logotype
Влияние текстов песен на поведение людей удивило ученых

Техно
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Содержание современных песен порой удивляет - эти установки хотят внедрить в мозг слушателей?

Содержание современных песен порой удивляет - эти установки хотят внедрить в мозг слушателей?

Тексты песен влияют на эмоциональное состояние и установки слушателей.

Тексты песен оказывают заметное влияние на эмоциональное состояние, установки и поведение слушателей — и это влияние выходит далеко за рамки простого фона к музыке. К такому выводу пришли психологи Пабло Марин-Льебана и Хавьер Ибиас, опубликовавшие систематический обзор и метаанализ в журнале Psychology of Music (PM).

Авторы проанализировали 82 эмпирических исследования и объединили данные по 42 психологическим показателям. Результаты показали: тексты песен вызывают сильный эмоциональный отклик, а также оказывают устойчивое — хотя и умеренное — влияние на установки и когнитивно-поведенческие реакции. При этом эффект почти всегда совпадал с содержанием текста: агрессивные, просоциальные или романтизированные сюжеты запускали соответствующие психологические реакции.

Исследователи отмечают, что слова в песнях формируют образы, сценарии и интерпретации социальной реальности, влияя на то, как люди воспринимают себя и окружающих. Даже без осознанного анализа слушатели автоматически обрабатывают лирику, что делает музыку мощным каналом эмоционального и социального воздействия.

На основе полученных данных авторы предлагают рассматривать музыку не только как развлечение, но и как важный объект критического анализа в образовании. По их мнению, развитие критического музыкального мышления может помочь слушателям осознаннее воспринимать тексты песен и снижать их неконтролируемое психологическое влияние в повседневной жизни.

#образование #наука #музыка #эмоции #психология
Оставить комментарий

