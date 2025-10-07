Baltijas balss logotype
Марсоход NASA, возможно, увидел в небе Марса комету из другого мира

Техно
Дата публикации: 07.10.2025
Focus
Изображение к статье: Марсоход NASA, возможно, увидел в небе Марса комету из другого мира
ФОТО: NASA

Астрономы-любители предполагают, что марсоход Perseverance с помощью своей навигационной камеры мог сделать изображения пролетающей мимо Красной планеты межзвездной кометы 3I/ATLAS. NASA пока этого не подтверждало, пишет Фокус.

4 октября навигационная камера марсохода Perseverance сделала изображения какого-то объекта в ночном небе Марса, который, как предполагают астрономы-любители, может быть кометой 3I/ATLAS, которая прибыла в наше космическое окружение из другой звездной системы. Дата получения фотографий совпадает со временем близкого пролета межзвездной кометы рядом с Марсом. Но в NASA пока не подтвердили, что марсоход увидел в небе Красной планеты именно эту комету, пишет Space.

Напоминаем, что третий в истории обнаруженный в Солнечной системе межзвездный объект 3I/ATLAS, который считается кометой, был обнаружен 1 июля этого года. Предварительные даныне показывают, что ядро кометы имеет диаметр более пяти километров, а весить эта комета может впечатляющие 33 миллиарда тонн. Как уже писал Фокус, есть ученые, которые считают, что объект из другой звездной системы может быть инопланетным космическим кораблем.

Сейчас межзвездная комета 3I/ATLAS не видна с Земли и появится в нашем поле зрения только в конце этого года. Но ее можно увидеть с поверхности Марса и с орбиты вокруг этой планеты. Ранее NASA планировало использовать орбитальные аппараты, которые вращаются вокруг Марса для наблюдения за 3I/ATLAS. Также планировалось использовать для этого и марсоход Perseverance. Возможно, скоро будут представлены официальные данные этих наблюдений.

3 октября межзвездная комета пролетела мимом Марса на самом близком расстоянии от планеты – 30 миллионов километров. А 4 октября навигационная камера марсохода Perseverance сделала изображения какого-то объекта в ночном небе Марса, который может быть этой кометой, которая все еще находилась поблизости.

Сейчас NASA из-за прекращения государственного финансирования временно не работает. Но Perseverance продолжает отправлять необработанные изображения, которые доступны для просмотра всем желающим на сайте космического агентства. Именно там астрономы-любители обнаружили, как им кажется изображения 3I/ATLAS.

Возможно, на самом деле марсоход увидел орбитальный космический аппарат. Теперь нужно ждать официального сообщения NASA, когда агентство продолжит свою работу, чтобы стало понятно, что же видно на фотографиях.

Ранее NASA уже использовало космические телескопы Хаббл и Уэбб для наблюдения за межзвездной кометой 3I/ATLAS. Ученые продолжают ее изучать, чтобы точно понять ее химический состав. Предполагается, что эта комета может быть старше нашего Солнца и ее характеристики могут рассказать астрономам о месте рождения этого объекта.

Фокус

#космос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
