Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает против запрета двигателей внутреннего сгорания (ДВС) в Евросоюзе с 2035 года. Об этом он сказал в интервью n-tv.

"Мое четкое видение заключается в том, что мы не будем поддерживать этот так называемый запрет ДВС", – сказал Мерц.

Будущее ДВС в Евросоюзе будет решаться еще в этом году Еврокомиссией, ускорившей рассмотрение этого вопроса. "Я не хочу, чтобы Германия принадлежала к странам, которые придерживаются этого ошибочного запрета", – подчеркнул политик.

Мерц сказал, что в мире продолжают исследования и разработки, в частности дизельных двигателей. "Я хочу, чтобы Федеративная Республика Германия, чтобы наша промышленность продолжала принимать в этом участие. Поэтому запрет является ошибочным", – пояснил он.

Политик подчеркнул, что речь не идет о шаге назад или поддержке ДВС, а о возможности их дальнейшего использования, в частности в грузовом транспорте, где они необходимы.

Согласно принятому регламенту Fit for 55, с 2035 года все новые автомобили и микроавтобусы в ЕС должны быть климатически нейтральными. Это фактически означает запрет на новые двигатели внутреннего сгорания.

Ведущие немецкие производители BMW и Mercedes-Benz резко критикуют фиксированную дату отказа от ДВС как нереалистичную. Генеральный директор BMW Оливер Ципсе назвал запрет 2035 года большой ошибкой, а руководитель Mercedes Ола Келлениус предупредил о "негативных последствиях" слишком резкого перехода. Mercedes выступает за технологически нейтральный подход к декарбонизации, поддерживая стимулирование электромобилей через налоговые льготы и развитие зарядной сети.