Описан способ выхода Apple из кризиса

Техно
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Описан способ выхода Apple из кризиса
ФОТО: Global Look Press

Apple нарастила продажи в Китае благодаря недорогому iPhone 17.

Корпорация Apple смогла выйти из кризиса благодаря успеху модели iPhone 17. Об этом сообщает издание Cult of Mac.

Журналисты медиа рассказали, что недорогой iPhone 17 оказался крайне успешен на китайском рынке. Только за первую неделю продаж фирма реализовала около 1,03 миллиона устройств. Для сравнения, год назад компания Тима Кука смогла продать в Китае 698 тысяч iPhone 16 — рост составил 47 процентов.

Специалисты Cult of Mac описали способ быть успешной от Apple — выпуск качественной и продвинутой стартовой модели. Так, iPhone 17 получил экран с частотой 120 герц и поддержкой Always-On, двойную камеру 48 мегапикселей и накопитель 256 гигабайт.

«Спрос на смартфоны оказался очень высоким — iPhone 17 был раскуплен в течение первого часа после начала приема предварительных заказов», — заметили журналисты. Отмечая успех базовой модели, в Apple увеличили производство смартфонов на 30 процентов.

При этом в начале 2025 года Apple столкнулась с резким падением продаж iPhone в Китае. В первом квартале она потеряла 9 процентов рынка.

#apple
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
