Корпорации Microsoft и пользователям Windows стоит подготовиться к катастрофе, связанной с безопасностью. Об этом сообщает издание Forbes.

По мнению колумниста журнала Зака Доффмана, после 14 октября 2025 года — даты окончания бесплатной поддержки Windows 10 — пользоваться операционной системой (ОС) будет небезопасно. Доффман заметил, что Microsoft будет выпускать патчи безопасности для ОС на определенных условиях, но риск появления серьезных уязвимостей в Windows 10 все равно остается очень высоким.

Специалист сослался на данные агентства StatCounter, согласно которым за считанные недели до конца срока поддержки Windows 10 операционная система имеет долю около 50 процентов. Для сравнения, когда подходило окончание срока поддержки Windows 8.1, ее доля составляла ничтожные 2,2 процента.

О надвигающихся проблемах предупреждает и «Группа исследования общественных интересов» (PIRG). «Когда обновлений больше нет, быстро устраняемые эксплойты становятся открытыми дверями», — заметили специалисты. «Если вы используете Windows 10, будь то на работе или дома, вам необходимо принять меры до 14 октября, если вы еще этого не сделали», — заключил Доффман.