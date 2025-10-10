Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Хорошие дроны, плохие дроны: небо становится всё более загруженым 0 81

Техно
Дата публикации: 10.10.2025
Euronews
Изображение к статье: Хорошие дроны, плохие дроны: небо становится всё более загруженым

Германия отдала приказ сбивать БПЛА. И уже грозит новая опасность: это может коснуться и дронов, перевозящих жизненно важные лекарства. Эксперты требуют номерные знаки, как в дорожном движении. Но сработает ли это?

Они шпионят, выводят из строя аэропорты и вызывают беспорядки, - тема дронов в Германии в последние недели поляризовала общественные дебаты. Призывы к жестким мерам против беспилотников становились все громче, и политикам пришлось реагировать.

Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт (ХСС) недавно объявил о реформе в борьбе с дронами. Она включает в себя создание совместного центра по борьбе с БПЛА на федеральном и земельном уровнях, подразделения по борьбе с дронами в федеральной полиции и отдельного научно-исследовательского и опытно-конструкторского подразделения по технологиям дронов. Федеральная полиция теперь сможет обнаруживать, нейтрализовать, перехватывать и при необходимости сбивать беспилотные летательные аппараты.

Однако не все дроны опасны: многие из них используются в гражданских целях, особенно в логистике и здравоохранении. Они перевозят по воздуху медицинские грузы, включая образцы крови, лекарства и вакцины.

В интервью Euronews Норман Кёршульт, основатель Morpheus Logistik, единственной в Германии авиакомпании, использующей дроны, объяснил, что они частично заменили обычный дорожный транспорт.

"Там, где мы летаем, альтернативы больше нет", - добавил он, ссылаясь на нехватку такси, пробки и высокую нагрузку на инфраструктуру.

Кёршульт видит преимущество дронов в том, что они могут очень быстро преодолевать расстояние между больницей и лабораторией, избегая пробок. Около 250 образцов лабораторных анализов транспортируется за один рейс — для основателя это доказательство практического гражданского использования дронов, которые часто применяются в военных целях.

Насколько далеко продвинулись такие гражданские применения, показывает пример группы клиник Asklepios. Здесь все чаще используют дроны для транспортировки медицинских образцов между своими объектами.

С марта этого года дроны регулярно летают на расстояние более 50 км по прямой линии между Зелентом в районе Плён и Бад-Ольдесло в районе Штормарн, Шлезвиг-Гольштейн. На данный момент они выполнили около 100 транспортировок и несколько сотен тестовых полетов. Цель заключается в разгрузке дорожного движения и более быстром экологичном транспорте образцов крови и лабораторных анализов.

Могут ли гражданские и "враждебные" дроны сосуществовать в одном воздушном пространстве? Как и на дорогах, в небе нужны четкие правила.

В Германии БПЛА весом от 250 грамм, профессиональные дроны или те, что летают в критических зонах, должны иметь "цифровой номерной знак" (EID).

Этот EID могут считывать только органы власти и уполномоченные лица, так как передача данных о местоположении может быть использована для создания профилей перемещения операторов дронов.

Отсутствие EID наказуемо штрафом до 50 000 евро. За серьезные нарушения, такие как опасное вмешательство в воздушное движение, может грозить лишение свободы на срок от 6 месяцев до 10 лет.

Мини-дроны для неделовых полетов обычно освобождаются от обязательства иметь EID. Неясно, какие из них были замечены в последние недели, так как ни один дрон не был конфискован.

Дополнительно устройства можно контролировать и управлять через внутреннюю систему мониторинга флота FLAN. Некоторые дроны также передают данные о местоположении через ADS‑B, стандарт в авиации, который теоретически может быть принят любым, у кого есть соответствующая техника. Однако точное определение оператора возможно только через официальные регистрационные данные.

Прозрачность в нижнем воздушном пространстве

"Нам просто нужна федеральная инициатива и четкая видимость для нижнего воздушного пространства", - объясняет основатель Morpheus Logistik в интервью Euronews. Это та часть атмосферы, где летает большинство обычных самолетов, вертолетов и дронов. Она простирается от земли до примерно 7,5 километров высоты.

Компания Morpheus Logistik требует 100% идентификации всех дронов в этом высотном диапазоне.

"Мы должны ввести это обязательство по идентификации по всей стране, а затем и по всему ЕС, - говорит Кёршульт. - Тогда не только власти, но и каждый сможет увидеть, какие дроны — загруженные или нет — находятся в небе. Это можно представить как цифровой номерной знак для дронов".

Таким образом, дроны, которые могут использоваться для шпионажа или саботажа, могут быть быстро идентифицированы.

"Это обеспечит большую прозрачность и в конечном итоге избавит граждан от страха", - считает Кёршульт, добавляя, что любая технология к сожалению, может быть использована как для добра, так и для зла.

Однако сбивание дронов, как недавно требовал премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (ХСС), является неэффективным решением — в том числе потому, что в Германии много активных пилотов дронов.

Если теперь каждое наблюдение за дроном будет сообщаться в полицию или другие компетентные органы, это, по словам Кёршульта, вызовет путаницу и раздражение. Если бы вместо этого существовала система, где можно было бы идентифицировать происхождение и тип дрона, это обеспечило бы ясность в небе.

Читайте нас также:
#беспилотники
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Спутники зафиксировали странный гравитационный сигнал, который исходит из недр Земли
Изображение к статье: Спутники зафиксировали странный гравитационный сигнал, который исходит из недр Земли
Каждый второй латвиец «порвал» с одной из соцсетей — чаще всего с «Х»
Изображение к статье: Каждый второй латвиец «порвал» с одной из соцсетей — чаще всего с «Х»
Собранный по кусочкам череп пещерного человека перевернул антропологию
Изображение к статье: Знакомьтесь, это наш дальний родственник. Иконка видео
Появился снимок вращающихся друг вокруг друга черных дыр
Изображение к статье: Изображение: University of Turku
Изображение к статье: Раскрыт секрет прочности складного iPhone
Раскрыт секрет прочности складного iPhone 145
Изображение к статье: Представлен эффективный способ лечения опасных болезней мозга
Представлен эффективный способ лечения опасных болезней мозга 262
Изображение к статье: Раскрыт секрет передвижения загадочных статуй с острова Пасхи
Раскрыт секрет передвижения загадочных статуй с острова Пасхи 490
Изображение к статье: Раскрыто реальное время работы iPhone 17
Раскрыто реальное время работы iPhone 17 177

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 85
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 25
Изображение к статье: Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Спорт
Неймар может присоединиться к «Интер Майами» 20
Изображение к статье: 4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак
Люблю!
4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак 99
Изображение к статье: Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может
ЧП и криминал
Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может 105
Изображение к статье: x.com/CinC_AFU
В мире
Эффективность украинской ПВО составляет 74% - Сырский 80
Изображение к статье: СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 85
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 25
Изображение к статье: Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Спорт
Неймар может присоединиться к «Интер Майами» 20

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео