Германия отдала приказ сбивать БПЛА. И уже грозит новая опасность: это может коснуться и дронов, перевозящих жизненно важные лекарства. Эксперты требуют номерные знаки, как в дорожном движении. Но сработает ли это?

Они шпионят, выводят из строя аэропорты и вызывают беспорядки, - тема дронов в Германии в последние недели поляризовала общественные дебаты. Призывы к жестким мерам против беспилотников становились все громче, и политикам пришлось реагировать.

Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт (ХСС) недавно объявил о реформе в борьбе с дронами. Она включает в себя создание совместного центра по борьбе с БПЛА на федеральном и земельном уровнях, подразделения по борьбе с дронами в федеральной полиции и отдельного научно-исследовательского и опытно-конструкторского подразделения по технологиям дронов. Федеральная полиция теперь сможет обнаруживать, нейтрализовать, перехватывать и при необходимости сбивать беспилотные летательные аппараты.

Однако не все дроны опасны: многие из них используются в гражданских целях, особенно в логистике и здравоохранении. Они перевозят по воздуху медицинские грузы, включая образцы крови, лекарства и вакцины.

В интервью Euronews Норман Кёршульт, основатель Morpheus Logistik, единственной в Германии авиакомпании, использующей дроны, объяснил, что они частично заменили обычный дорожный транспорт.

"Там, где мы летаем, альтернативы больше нет", - добавил он, ссылаясь на нехватку такси, пробки и высокую нагрузку на инфраструктуру.

Кёршульт видит преимущество дронов в том, что они могут очень быстро преодолевать расстояние между больницей и лабораторией, избегая пробок. Около 250 образцов лабораторных анализов транспортируется за один рейс — для основателя это доказательство практического гражданского использования дронов, которые часто применяются в военных целях.

Насколько далеко продвинулись такие гражданские применения, показывает пример группы клиник Asklepios. Здесь все чаще используют дроны для транспортировки медицинских образцов между своими объектами.

С марта этого года дроны регулярно летают на расстояние более 50 км по прямой линии между Зелентом в районе Плён и Бад-Ольдесло в районе Штормарн, Шлезвиг-Гольштейн. На данный момент они выполнили около 100 транспортировок и несколько сотен тестовых полетов. Цель заключается в разгрузке дорожного движения и более быстром экологичном транспорте образцов крови и лабораторных анализов.

Могут ли гражданские и "враждебные" дроны сосуществовать в одном воздушном пространстве? Как и на дорогах, в небе нужны четкие правила.

В Германии БПЛА весом от 250 грамм, профессиональные дроны или те, что летают в критических зонах, должны иметь "цифровой номерной знак" (EID).

Этот EID могут считывать только органы власти и уполномоченные лица, так как передача данных о местоположении может быть использована для создания профилей перемещения операторов дронов.

Отсутствие EID наказуемо штрафом до 50 000 евро. За серьезные нарушения, такие как опасное вмешательство в воздушное движение, может грозить лишение свободы на срок от 6 месяцев до 10 лет.

Мини-дроны для неделовых полетов обычно освобождаются от обязательства иметь EID. Неясно, какие из них были замечены в последние недели, так как ни один дрон не был конфискован.

Дополнительно устройства можно контролировать и управлять через внутреннюю систему мониторинга флота FLAN. Некоторые дроны также передают данные о местоположении через ADS‑B, стандарт в авиации, который теоретически может быть принят любым, у кого есть соответствующая техника. Однако точное определение оператора возможно только через официальные регистрационные данные.

Прозрачность в нижнем воздушном пространстве

"Нам просто нужна федеральная инициатива и четкая видимость для нижнего воздушного пространства", - объясняет основатель Morpheus Logistik в интервью Euronews. Это та часть атмосферы, где летает большинство обычных самолетов, вертолетов и дронов. Она простирается от земли до примерно 7,5 километров высоты.

Компания Morpheus Logistik требует 100% идентификации всех дронов в этом высотном диапазоне.

"Мы должны ввести это обязательство по идентификации по всей стране, а затем и по всему ЕС, - говорит Кёршульт. - Тогда не только власти, но и каждый сможет увидеть, какие дроны — загруженные или нет — находятся в небе. Это можно представить как цифровой номерной знак для дронов".

Таким образом, дроны, которые могут использоваться для шпионажа или саботажа, могут быть быстро идентифицированы.

"Это обеспечит большую прозрачность и в конечном итоге избавит граждан от страха", - считает Кёршульт, добавляя, что любая технология к сожалению, может быть использована как для добра, так и для зла.

Однако сбивание дронов, как недавно требовал премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (ХСС), является неэффективным решением — в том числе потому, что в Германии много активных пилотов дронов.

Если теперь каждое наблюдение за дроном будет сообщаться в полицию или другие компетентные органы, это, по словам Кёршульта, вызовет путаницу и раздражение. Если бы вместо этого существовала система, где можно было бы идентифицировать происхождение и тип дрона, это обеспечило бы ясность в небе.