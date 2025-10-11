Baltijas balss logotype
Исторический момент: возобновляемые источники впервые дали больше энергии, чем уголь

Техно
Дата публикации: 11.10.2025
Focus
Изображение к статье: Исторический момент: возобновляемые источники впервые дали больше энергии, чем уголь

В первой половине 2025 года возобновляемые источники энергии обошли уголь и стали крупнейшим источником электроэнергии в мире. Исследователи считают, что это событие является решающим моментом в “историческом переходе” от ископаемого топлива, пишет Фокус.

Данные в последнем отчете Ember показывают, что рост солнечной и ветровой энергетики опережал мировой спрос на электроэнергию. 83% прироста составила солнечная энергетика, что стало новым мировым рекордом. На фоне этих данных впервые в истории за первые полгода этого года производство электроэнергии из возобновляемых источников превысило производство электроэнергии из угля, пишет IFLScience.

В шаге от поворотного момента

По словам старшего аналитика по электроэнергетике в Ember Малгожаты Вятрос-Мотыки, это событие стало первым признаком решающего "поворотного момента". Последние годы солнечная и ветровая энергетика развиваются достаточно быстро, чтобы удовлетворить растущий мировой спрос на электроэнергию. Эксперты также считают, что это знаменует начало перехода, когда чистая энергетика идет в ногу с ростом спроса.

Данные указывают на то, что солнечная энергетика сегодня растет быстрее, чем когда-либо прежде, достигнув рекордных 31% в первой половине 2025 года. Основной рост пришелся на:

  • Китай – 55%;
  • США – 14%;
  • ЕС – 12%;
  • Индия – 5,6%;
  • Бразилия – 3,2%;
  • остальной мир – 9%.

И все же, нескольким странам удалось установить новые рекорды по производству солнечной энергии. Среди двух десятков крупнейших производителей солнечной энергии 7 стран, в том числе:

  • Венгрия;
  • Греция;
  • Нидерланды;
  • Пакистан;
  • Испания;
  • Австралия;
  • Германия.

Все страны из этого списка, по данным отчета, выработали не менее 20% своей электроэнергии за счет солнечной энергии в первые полгода 2025 года. Исследователи также фиксируют, что по всему миру появляется все больше солнечных электростанций, что считается основным фактором роста. С другой стороны, около 4% прироста выработки солнечной энергии было обусловлено более солнечной погодой в начале этого года. Производство ветровой энергии также выросло, хотя и на сравнительно небольшие 7,7%.

Эксперты также зафиксировали небольшое снижение производства электроэнергии из газа во всем мире – на 0,2%, а из угля – на 0,6%. В то же время использование других видов ископаемого топлива показало небольшой рост на 2,5%. В целом, это означает, что общий объем производства электроэнергии из ископаемого топлива снизился примерно на 0,3%.

Отметим, что отчет основан на данных, полученных из 88 стран, охватывающих 93% мирового спроса. В нем также подробно рассматриваются четыре крупнейших мировых источника выбросов углерода: США, Китай, Индия и Евросоюз.

Исследователи обнаружили, что в первой половине текущего года Китай и Индия потребляли меньше ископаемого топлива для производства электроэнергии, поскольку спрос на чистую энергию рос быстрее. В то же время, производство электроэнергии из ископаемого топлива увеличилось в США и ЕС – это связывают с тем, что в США рост спроса опережал рост производства чистой энергии, а в ЕС снижение выработки энергии с помощью ветра и гидроэлектростанций привело к тому, что им пришлось полагаться на газовую и угольную генерацию.

И все же, по словам экспертов, ситуация сложная. Несмотря на развитие и рост возобновляемых источников энергии, мир требует все большего количества энергии – отчасти это связано со стремительным развитием искусственного интеллекта. Некоторые оценки предполагают, что уже к 2030 году на центры обработки данных на базе ИИ может приходиться до 21% мирового спроса на энергию. В результате эксперты прогнозируют, что спрос на ископаемое топливо, увы, будет сохраняться.

С другой стороны, ископаемое топливо, к счастью для человечества, больше не является доминирующим источником, как это было некогда.

Фокус

#климат #энергетика
