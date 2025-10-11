В Латвии 50% пользователей социальных сетей за последние три года отказались хотя бы от одной социальной сети, сообщили агентству ЛЕТА представители оператора мобильной связи ООО "Tele2" со ссылкой на данные проведенного опроса.

Более всего - 23% пользователей - отказались от платформы "Х", 19% пользователей отказались от "Snapchat", а по 17% - от "TikTok" и "LinkedIn".

По данным опроса, социальными сетями чаще всего переставали пользоваться люди в возрасте до 39 лет.

Основными причинами отказа пользователей от использования соцсетей являются низкое качество контента, отвлечение внимания от более существенных вещей и чрезмерное потребление времени. Молодые люди чаще называли причиной отказа невысокую активность друзей и знакомых в конкретной соцсети.

При этом мужчины чаще женщин прекращали пользоваться социальными сетями "Facebook" и "Instagram".

"Tele2" провел опрос в сотрудничестве с "Norstat Latvija" в сентябре 2025 года, опросив 1011 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.