Новый анализ окаменелостей, найденных в Китае, показал, что история сапиенсов, неандертальцев и денисовцев могла начаться гораздо раньше и, вероятно, была куда запутаннее, чем гласили учебники. Международная команда ученых поставила под сомнение привычную хронологию эволюции человека. Однако к выводам исследователей есть ряд вопросов.

Долгое время картина эволюции Homo напоминала линейное генеалогическое древо. Одна ветвь сменяла другую, постепенно приводя к появлению Homo sapiens. Однако открытия последних десятилетий, особенно в области палеогенетики, показали, что реальность гораздо сложнее. На планете одновременно существовало несколько видов людей, которые пересекались, конкурировали и даже скрещивались.

Ключевыми действующими лицами этой драмы стали неандертальцы (Homo neanderthalensis) — обитатели Европы и Азии, исчезнувшие приблизительно 40 тысяч лет назад, и денисовцы, населявшие обширные территории Евразии. Последние вымерли, по разным оценкам, 30-50 тысяч лет назад.

На протяжении 15 лет денисовцы были известны науке исключительно по паре отдельных зубов, челюстей и фрагментам ДНК, извлеченной из фаланги мизинца, который нашли в Денисовой пещере на Алтае. Эта призрачная, «генетическая» репутация делала их главной загадкой в палеоантропологии.

Ситуация начала меняться лишь недавно. Ученые наконец получили материальные доказательства облика денисовца. Важнейшим шагом стало описание массивного цельного черепа древнего человека, найденного в Харбине на северо-востоке Китая. Изначально находку отнесли к новому виду Homo longi, но молекулярный анализ показал — окаменелость принадлежала денисовцу, жившему более 146 тысяч лет назад.

Генетические данные убедительно доказали, что современные люди неафриканского происхождения несут в себе небольшой процент генов неандертальцев. Что касается следов денисовской ДНК, наблюдается ее неравномерное распределение по континентам: гены денисовцев встречаются у папуасов Новой Гвинеи, аборигенов Австралии, небольшой процент — у населения Восточной и Юго-Восточной Азии, при этом значимого денисовского наследия не обнаружено у некоторых африканских популяций, как и у многих европейцев. В любом случае эти данные свидетельствуют, что предки сапиенсов встречались и скрещивались с этими двумя видами.

Согласно общепринятой модели, основанной на анализе ДНК, существовала некая популяция-предок, условно названная учеными «Предком X». Примерно от 500 до 700 тысяч лет назад эта популяция разделилась. Одна группа дала начало линии, которая в Африке эволюционировала в Homo sapiens. Другая группа мигрировала в Евразию и позже, от 400 до 500 тысяч лет назад, разделилась еще раз, образовав линии неандертальцев и денисовцев. Такая схема десятилетиями служила основой для понимания прошлого Homo. Но авторы нового исследования, результаты которого представлены в журнале Science, поставили под сомнение ее точность.

Во время археологических раскопок вблизи речной террасы реки Хань в центральной части Китая, ученые нашли два черепа древнего человека. Обе находки сильно пострадали за сотни тысячелетий, проведенных в земле: пласты грунта сплющили их. Но международная команда антропологов и палеогенетиков под руководством Криса Стрингера из лондонского Музея естественной истории решила вернуться к загадочным черепам. Исследователи применили передовые технологии, включая компьютерную томографию и специальные алгоритмы, которые позволили виртуально «очистить» кость от окружающей породы. Буквально по кусочкам собрали цифровую реконструкцию черепа Юньсянь-2, восстанавливая его первоначальную форму.

Анализ показал, что возраст черепа составляет от 940 тысяч до 1,1 миллиона лет. Гомининов такого возраста традиционно относили к виду Homo erectus (человек прямоходящий). Этот вид появился в Африке приблизительно два миллиона лет назад и широко расселился по Южной Азии, дойдя до Индонезии, где его представители жили на протяжении сотен тысяч лет и исчезли приблизительно 108 тысяч лет назад.