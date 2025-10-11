Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Спутники зафиксировали странный гравитационный сигнал, который исходит из недр Земли 1 958

Техно
Дата публикации: 11.10.2025
Focus
Изображение к статье: Спутники зафиксировали странный гравитационный сигнал, который исходит из недр Земли
ФОТО: пресс-фото

Согласно исследованию, спутники зафиксировали странный гравитационный сигнал у побережья Африки почти 20 лет назад, но новый анализ данных позволил определить его причины. Предполагается, что в недрах Земли произошло нечто необычное, что вызвало изменение гравитационного поля планеты, пишет Фокус.

Ученые обнаружили аномалию в гравитационном поле Земли, которая существовала в период с 2006 по 2008 год. На это указывает анализ данных, собранных спутниками GRACE, который обнаружили в тот период странный гравитационный сигнал из недр планеты. Авторы исследования, опубликованного в журнале Geophysical Research Letters, считают, что эта аномалия была вызвана перемещением массы глубоко в мантии нашей планеты, пишет Live Science.

Ученые обнаружили странный гравитационный сигнал, анализируя данные, собранные спутниками GRACE. Гравитационная аномалия произошла примерно в то же время, что и резкое изменение магнитного поля Земли. Крупная гравитационная аномалия наблюдалась над восточной частью Атлантического океана в период с 2006 по 2008 год. Она достигла своего пика в январе 2007 года. Согласно исследованию, гравитационная аномалия была ориентирована с севера на юг и имела протяженность около 7000 километров.

Ученые пришли к выводу, что странная аномалия, а также изменение магнитного поля Земли были вызваны ранее неизвестным геологическим процессом. Результаты исследования предполагают, что смещение минералов могло вызвать быстрое перераспределение массы в глубинах мантии, вблизи ядра, что привело к изменению магнитного поля Земли.

Два спутника GRACE с 2002 по 2017 год проводили измерение изменений гравитационного поля Земли в рамках совместной миссии NASA и Немецкого центра авиации и космонавтики. Спутники двигались синхронно, один за другим, вокруг Земли, и ученые измеряли расстояние между двумя объектами, чтобы выявить любые изменения, вызванные изменением силы гравитации нашей планеты.

Подобные изменения гравитации часто вызваны изменениями концентрации массы: чем больше масса, тем больше сила гравитации. Например, течения воды перемещают массу в океане, что может привести к локальным изменениям гравитационного поля Земли. В новом исследовании ученые проанализировали данные GRACE на предмет аномальных гравитационных сигналов, которые потенциально возникают глубоко в недрах Земли, а не из-за перемещения воды на поверхности.

Ученые говорят, что нижняя часть мантии Земли в основном состоит из силиката магния. Авторы исследования предполагают, что перераспределение массы, которое они связывают с гравитационным сигналом, произошло в результате фазового перехода перовскита в постперовскит в нижней части мантии, в результате которого структура силиката магния изменилась под давлением, что привело к смещению массы в недрах Земли.

Фокус

Читайте нас также:
#космос #земля
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • ДП
    Дарья Павловна
    11-го октября

    Шаусмас! Как страшно жить!

    1
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Латвии количество электромобилей растет лавинообразно. Ригу догоняют Юрмала и Марупе
Изображение к статье: В Латвии количество электромобилей растет лавинообразно. Ригу догоняют Юрмала и Марупе
На Энцеладе могут жить инопланетяне, только очень маленькие
Изображение к статье: Кто же проложил все эти таинственные каналы, науке еще предстоит выяснить. Иконка видео
Люди больше не будут самыми разумными существами на Земле: кто и когда превзойдет нас
Изображение к статье: Люди больше не будут самыми разумными существами на Земле: кто и когда превзойдет нас
Исторический момент: возобновляемые источники впервые дали больше энергии, чем уголь
Изображение к статье: Исторический момент: возобновляемые источники впервые дали больше энергии, чем уголь
Изображение к статье: Каждый второй латвиец «порвал» с одной из соцсетей — чаще всего с «Х»
Каждый второй латвиец «порвал» с одной из соцсетей — чаще всего с «Х» 1 117
Изображение к статье: Знакомьтесь, это наш дальний родственник. Иконка видео
Собранный по кусочкам череп пещерного человека перевернул антропологию 343
Изображение к статье: Изображение: University of Turku
Появился снимок вращающихся друг вокруг друга черных дыр 183
Изображение к статье: Раскрыт секрет прочности складного iPhone
Раскрыт секрет прочности складного iPhone 169

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Народные приметы на 12 октября — Феофан Милостивый и Кириак Отшельник
Дом и сад
Народные приметы на 12 октября — Феофан Милостивый и Кириак Отшельник 8
Изображение к статье: В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран
В мире
В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран 49
Изображение к статье: Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день
Люблю!
Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день 78
Изображение к статье: В Латвии количество электромобилей растет лавинообразно. Ригу догоняют Юрмала и Марупе
Техно
В Латвии количество электромобилей растет лавинообразно. Ригу догоняют Юрмала и Марупе 85
Изображение к статье: Кто же проложил все эти таинственные каналы, науке еще предстоит выяснить. Иконка видео
Техно
На Энцеладе могут жить инопланетяне, только очень маленькие 132
Изображение к статье: Не игнорируйте эти 4 симптома по утрам — они могут сигнализировать о тромбе
Люблю!
Не игнорируйте эти 4 симптома по утрам — они могут сигнализировать о тромбе 707
Изображение к статье: Народные приметы на 12 октября — Феофан Милостивый и Кириак Отшельник
Дом и сад
Народные приметы на 12 октября — Феофан Милостивый и Кириак Отшельник 8
Изображение к статье: В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран
В мире
В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран 49
Изображение к статье: Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день
Люблю!
Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день 78

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео