Анализ данных, собранных космическим зондом NASA Cassini, выявил в подледном океане спутника Сатурна Энцелада сложные органические молекулы. Это важный шаг в оценке возможности существования жизни за пределами Земли, сообщает Reuters.

Исследователи обнаружили новые классы органических соединений в ледяных струях, которые Энцелад выбрасывает в космос из разломов на южном полюсе. Эти молекулы рассматриваются как промежуточные звенья в синтезе более сложных соединений.

«У нас есть убедительные доказательства того, что все три краеугольных камня обитаемости — жидкая вода, источник энергии и необходимая органика — присутствуют на Энцеладе»,— отметил один из авторов исследования, опубликованного на этой неделе в журнале Nature Astronomy. При этом ученые подчеркивают, что речь не идет о прямом обнаружении жизни.

Полученные результаты укрепляют интерес к будущим миссиям. Европейское космическое агентство рассматривает Энцелад как одну из главных целей для поиска жизни и планирует миссию для его детального изучения около 2042 года.

Между тем, на поверхности Энцелада холоднее, чем на других спутниках Сатурна: температура в среднем составляет −200 °C. Столь низкая температура обусловлена крайне высоким показателем альбедо, составляющим 90 %. При такой низкой температуре ни одна из известных форм жизни не выживет на его поверхности.