На Энцеладе могут жить инопланетяне, только очень маленькие

Техно
Дата публикации: 12.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кто же проложил все эти таинственные каналы, науке еще предстоит выяснить.

Кто же проложил все эти таинственные каналы, науке еще предстоит выяснить.

Спутник Сатурна продолжает удивлять ученых.

Анализ данных, собранных космическим зондом NASA Cassini, выявил в подледном океане спутника Сатурна Энцелада сложные органические молекулы. Это важный шаг в оценке возможности существования жизни за пределами Земли, сообщает Reuters.

Исследователи обнаружили новые классы органических соединений в ледяных струях, которые Энцелад выбрасывает в космос из разломов на южном полюсе. Эти молекулы рассматриваются как промежуточные звенья в синтезе более сложных соединений.

«У нас есть убедительные доказательства того, что все три краеугольных камня обитаемости — жидкая вода, источник энергии и необходимая органика — присутствуют на Энцеладе»,— отметил один из авторов исследования, опубликованного на этой неделе в журнале Nature Astronomy. При этом ученые подчеркивают, что речь не идет о прямом обнаружении жизни.

Полученные результаты укрепляют интерес к будущим миссиям. Европейское космическое агентство рассматривает Энцелад как одну из главных целей для поиска жизни и планирует миссию для его детального изучения около 2042 года.

Между тем, на поверхности Энцелада холоднее, чем на других спутниках Сатурна: температура в среднем составляет −200 °C. Столь низкая температура обусловлена крайне высоким показателем альбедо, составляющим 90 %. При такой низкой температуре ни одна из известных форм жизни не выживет на его поверхности.

#наука
