Астероид 2025 TP5 обнаружили 13 октября, а уже вечером 15 октября он пролетел на расстоянии ближе, чем находится Луна, пишет Фокус.

С помощью системы обнаружения астероидов ATLAS ученые нашли новый околоземный астероид, который получил название 2025 TP5. Его обнаружили в понедельник, 13 октября, а уже в среду, 15 октября в 23:09 по Киеву космический камень пролетел мимо Земли на расстоянии, составляющем всего лишь четверть среднего расстояния до Луны, пишет Space.

Согласно данным NASA, астероид 2025 TP5, размер которого оценивают в 16 метров, не представляет угрозы для Земли, то есть не является потенциально опасным. Он пролетел мимо нашей планеты на расстоянии 97 089 км. Для сравнения, среднее расстояние до Луны составляет 384 400 км.

Расчеты ученых показали, что этот астероид пролетел миом Земли на относительно близком расстоянии еще в 1979 году, но до сих пор его не удавалось обнаружить. Это удалось сделать с помощью системы обнаружения опасных астероидов ATLAS, которая состоит из четырех телескопов, которые находятся на Гавайских островах.

По словам ученых, астероид 2025 TP5 имеет примерно такой же размер, как и Челябинский метеорит, который взорвался над территорией России в 2013 году.

После близкого пролета мимом Земли, астероид 2025 TP5 должен совершить близкий пролет мимом Луны в четверг, 16 октября. Космический камень будет находиться на расстоянии 120 084 км от спутника Земли.

Астрономы потратили несколько десятилетий на каталогизацию астероидов угрожающего размера, которые могут пересекать орбиту Земли, и за десятилетия поисков не обнаружили непосредственной угрозы для нашей планеты. Считается, что в течение ближайших 100 лет ни один астероид не должен врезаться в Землю.

Напоминаем, что опасными астероидами в NASA считают камни, которые имеют размер не менее 140 метров и могут приближаться к Земле на расстояние менее 7,5 миллионов километров.

Если раньше менее крупные астероиды ускользали от обнаружения, то сейчас почти каждый месяц астрономы находят новые околоземные космические камни с помощью усовершенствованных телескопов.

Фокус