Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Крупный астероид пролетел на близком расстоянии от Земли всего через 2 дня после обнаружения 1 149

Техно
Дата публикации: 16.10.2025
Focus
Изображение к статье: Крупный астероид пролетел на близком расстоянии от Земли всего через 2 дня после обнаружения
ФОТО: pixabay

Астероид 2025 TP5 обнаружили 13 октября, а уже вечером 15 октября он пролетел на расстоянии ближе, чем находится Луна, пишет Фокус.

С помощью системы обнаружения астероидов ATLAS ученые нашли новый околоземный астероид, который получил название 2025 TP5. Его обнаружили в понедельник, 13 октября, а уже в среду, 15 октября в 23:09 по Киеву космический камень пролетел мимо Земли на расстоянии, составляющем всего лишь четверть среднего расстояния до Луны, пишет Space.

Согласно данным NASA, астероид 2025 TP5, размер которого оценивают в 16 метров, не представляет угрозы для Земли, то есть не является потенциально опасным. Он пролетел мимо нашей планеты на расстоянии 97 089 км. Для сравнения, среднее расстояние до Луны составляет 384 400 км.

Расчеты ученых показали, что этот астероид пролетел миом Земли на относительно близком расстоянии еще в 1979 году, но до сих пор его не удавалось обнаружить. Это удалось сделать с помощью системы обнаружения опасных астероидов ATLAS, которая состоит из четырех телескопов, которые находятся на Гавайских островах.

По словам ученых, астероид 2025 TP5 имеет примерно такой же размер, как и Челябинский метеорит, который взорвался над территорией России в 2013 году.

После близкого пролета мимом Земли, астероид 2025 TP5 должен совершить близкий пролет мимом Луны в четверг, 16 октября. Космический камень будет находиться на расстоянии 120 084 км от спутника Земли.

Астрономы потратили несколько десятилетий на каталогизацию астероидов угрожающего размера, которые могут пересекать орбиту Земли, и за десятилетия поисков не обнаружили непосредственной угрозы для нашей планеты. Считается, что в течение ближайших 100 лет ни один астероид не должен врезаться в Землю.

Напоминаем, что опасными астероидами в NASA считают камни, которые имеют размер не менее 140 метров и могут приближаться к Земле на расстояние менее 7,5 миллионов километров.

Если раньше менее крупные астероиды ускользали от обнаружения, то сейчас почти каждый месяц астрономы находят новые околоземные космические камни с помощью усовершенствованных телескопов.

Фокус

Читайте нас также:
#космос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • П
    Процион
    16-го октября

    Писали про астероид 29075 (1950 DA), который пожалует к нам «в гости» в 2032 году. Уже забыли?

    2
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Джорджтаунском университете раскрыли главную тайну мозга
Изображение к статье: Наш мощный биологический компьютер. Иконка видео
Украинская игра S.T.A.L.K.E.R. 2 получит русскую озвучку
Изображение к статье: Кадр: Immersive Realistic Gameplay / YouTube
В Windows нашли сотни уязвимостей
Изображение к статье: В Windows нашли сотни уязвимостей
Экзотический фрукт оказался щитом от возрастной потери зрения
Изображение к статье: Экзотический фрукт оказался щитом от возрастной потери зрения
Изображение к статье: Страны Балтии не входят в число наиболее часто подвергающихся кибератакам - Microsoft
Страны Балтии не входят в число наиболее часто подвергающихся кибератакам - Microsoft 23
Изображение к статье: Европарламент предлагает запретить соцсети детям до 16 лет
Европарламент предлагает запретить соцсети детям до 16 лет 40
Изображение к статье: Риску подвержены все возрастные группы, но особенно - молодежь. Иконка видео
Ученые предупреждают: неправильное пользование наушниками - путь к глухоте 180
Изображение к статье: Спрос на молодых айтишников рухнул на 46% из-за ИИ — дальше будет хуже
Спрос на молодых айтишников рухнул на 46% из-за ИИ — дальше будет хуже 403

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2471
Изображение к статье: Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым
Lifenews
Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым 14
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 37
Изображение к статье: Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок
Дом и сад
Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок 1995
Изображение к статье: Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США
Lifenews
Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США 100
Изображение к статье: Министерство образования проверит директора школы, из которой уволилось 20 учителей
ЧП и криминал
Министерство образования проверит директора школы, из которой уволилось 20 учителей 200
Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2471
Изображение к статье: Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым
Lifenews
Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым 14
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 37

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео