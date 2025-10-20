Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Apple признала iPhone Air полным провалом 0 294

Техно
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Apple признала iPhone Air полным провалом
ФОТО: Youtube

The Elec: Apple сократила производство iPhone Air из-за низкого спроса.

Руководители корпорации Apple разочаровались в собственном смартфоне iPhone Air. Об этом сообщает корейское издание The Elec со ссылкой на японское аналитическое агентство Mizuho Securities.

Ультратонкий Air, в отличие от других новых смартфонов Apple, провалился в продаже. В материале говорится, что девайс за 1000 долларов (82 тысяч рублей) не заинтересовал потребителей, из-за чего IT-гигант сократил производство аппарата на миллион устройств. В то же время компания Тима Кука увеличила производство других iPhone на два миллиона единиц.

В отчете говорится, что продажи флагманских iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max превышают продажи их предшественников за тот же период 2024 года. Также базовый iPhone 17, доступный за 799 долларов (65 тысяч рублей), пользуется гораздо большим успехом, чем прошлогодний iPhone 16.

В Mizuho Securities рассказали, что изначально Apple планировала произвести 88 миллионов единиц смартфонов серии iPhone 17 в 2025 году. Однако затем она пересмотрела планы до 94 миллионов телефонов.

Модель Air получила корпус из титана и стекла толщиной 5,6 миллиметра, 6,5-дюймовый OLED-экран и флагманский процессор A19 Pro. Однако гаджет имеет аккумулятор сниженной емкости, одинарную камеру и всего один динамик.

Читайте нас также:
#apple
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В интернете половина статей написана ИИ, но Google и ChatGPT предпочитают написанные людьми тексты
Изображение к статье: Изображение Midjourney
Угроза для Земли: обнаружен второй самый быстрый астероид в Солнечной системе
Изображение к статье: Угроза для Земли: обнаружен второй самый быстрый астероид в Солнечной системе
После 20 лет изучения котиков, наука США нашла их лечебные свойства
Изображение к статье: Они же такие милые. Иконка видео
Китай ввел в действие полностью электрический корабль на 56 000 тонн
Изображение к статье: Экологичный гигант вышел в океан. Иконка видео
Изображение к статье: Новая PlayStation стала только хуже
Новая PlayStation стала только хуже 183
Изображение к статье: Фото: Turkish Ministry of Culture and Tourism
Обнаружен затонувший корабль с уцелевшей посудой 310
Изображение к статье: В Windows 11 сломалось управление
В Windows 11 сломалось управление 424
Изображение к статье: Высокие продажи iPhone связали с COVID-19
Высокие продажи iPhone связали с COVID-19 73

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 641
Изображение к статье: В Латвии выбрана самая большая тыква – ею можно накормить полторы тысячи человек
Дом и сад
В Латвии выбрана самая большая тыква – ею можно накормить полторы тысячи человек 0
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 70
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
Политика
1
В Латвию едут король и королева 1 188
Изображение к статье: Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается
Люблю!
Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается 117
Изображение к статье: В США пообещали догнать Россию в одной технологии
В мире
В США пообещали догнать Россию в одной технологии 116
Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 641
Изображение к статье: В Латвии выбрана самая большая тыква – ею можно накормить полторы тысячи человек
Дом и сад
В Латвии выбрана самая большая тыква – ею можно накормить полторы тысячи человек 0
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 70

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео