Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

ChatGPT проиграл рекордное количество криптосделок 0 176

Техно
Дата публикации: 25.10.2025
Korrespondent
Изображение к статье: ChatGPT проиграл рекордное количество криптосделок
ФОТО: Unsplash

Искусственный интеллект за неделю потратил 7200 долларов из 10 тысяч, но все еще тратит деньги, чтобы "отыграться", пишет Корреспондент.

ChatGPT потратил более 70% выделенной ему суммы во время торговли криптовалютой и "провалил" 42 из 44 крипто-сделок. Об этом свидетельствует соответствующая инфографика, опубликованная в социальной сети X.

Искусственному интеллекту выделили 10 тысяч долларов на торговлю криптой. Но уже через неделю он потратил 7200 долларов, проиграв 42 сделки из 44.

Однако ИИ все же не сдается и продолжает тратить деньги, надеясь "отыграться".

Напомним, с момента запуска в мае 2023 года мобильное приложение ChatGPT заработало 2 млрд долларов, сообщает TechCrunch, ссылаясь на отчет аналитической компании Appfigures. Это в 30 раз больше, чем совокупные доходы основных конкурентов - Claude, Copilot и Grok.

Корреспондент

Читайте нас также:
#искусственный интеллект #криптовалюта
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС
Иконка видео
Tesla отзывает более 63 000 «кибертраков» из-за дефекта системы освещения
Изображение к статье: Tesla отзывает более 63 000 «кибертраков» из-за дефекта системы освещения
Первые американцы не из Америки: ученые нашли убедительные доказательства
Изображение к статье: Первые американцы не из Америки: ученые нашли убедительные доказательства
Австралия еще раз попытается запустить космическую ракету
Изображение к статье: Австралия еще раз попытается запустить космическую ракету
Изображение к статье: ЕС обсуждает запрет спиртовых антисептиков из-за содержания в них этанола
ЕС обсуждает запрет спиртовых антисептиков из-за содержания в них этанола 119
Изображение к статье: Ученые напомнили, что световое загрязнение уже стало глобальной проблемой. Иконка видео
В 2026 году американцы запустят на орбиту огромное зеркало 223
Изображение к статье: Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram
Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram 82
Изображение к статье: Миллионы зданий под угрозой: более 80% жилого фонда в некоторых странах будет уничтожено
Миллионы зданий под угрозой: более 80% жилого фонда в некоторых странах будет уничтожено 509

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 293
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 415
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177
Изображение к статье: В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы
В мире
В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы 102
Изображение к статье: «Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы
В мире
2
«Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы 2 785
Изображение к статье: «Я бы на месте Силини их бы уволил...»
Политика
1
«Я бы на месте Силини их бы уволил...» 1 601
Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 293
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 415
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео