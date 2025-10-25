Искусственный интеллект за неделю потратил 7200 долларов из 10 тысяч, но все еще тратит деньги, чтобы "отыграться", пишет Корреспондент.

ChatGPT потратил более 70% выделенной ему суммы во время торговли криптовалютой и "провалил" 42 из 44 крипто-сделок. Об этом свидетельствует соответствующая инфографика, опубликованная в социальной сети X.

Искусственному интеллекту выделили 10 тысяч долларов на торговлю криптой. Но уже через неделю он потратил 7200 долларов, проиграв 42 сделки из 44.

Однако ИИ все же не сдается и продолжает тратить деньги, надеясь "отыграться".

Напомним, с момента запуска в мае 2023 года мобильное приложение ChatGPT заработало 2 млрд долларов, сообщает TechCrunch, ссылаясь на отчет аналитической компании Appfigures. Это в 30 раз больше, чем совокупные доходы основных конкурентов - Claude, Copilot и Grok.

Корреспондент