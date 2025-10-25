Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

ЕС обсуждает запрет спиртовых антисептиков из-за содержания в них этанола 0 119

Техно
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: ЕС обсуждает запрет спиртовых антисептиков из-за содержания в них этанола

Европейский Союз рассматривает возможность классифицировать этанол как потенциально опасное вещество, которое повышает риск рака и осложнений во время беременности. Об этом пишет Financial Times.

Если такое решение примут, оно фактически запретит много антисептиков для рук и моющих средств, используемых в больницах.

Сейчас антисептики на спиртовой основе считаются безопасными и входят в список важных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения с 1990-х годов.

10 октября одна из рабочих групп Европейского агентства по химическим веществам (ECHA) опубликовала внутреннюю рекомендацию, в которой этанол назвали токсичным веществом, повышающим риск рака и проблем во время беременности.

Вопрос будет окончательно рассмотрен на заседании комитета ECHA по биоцидным веществам 24-27 ноября, после чего рекомендации поступят в Европейскую комиссию, которая примет окончательное решение.

Представители медицинской сферы уже выразили беспокойство, ведь антисептики с этанолом предотвращают около 16 млн инфекций ежегодно. Они отмечают, что альтернатива этанолу – изопропанол – считается еще более токсичной.

Кроме этого, по их словам, использование только мыла и воды требует больше времени и вредит коже медиков.

ECHA уточнила, что даже в случае признания этанола канцерогенным, его все еще могут разрешить для определенных биоцидных использований, если экспозиция считается безопасной или не найдено альтернатив.

Читайте нас также:
#еврокомиссия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС
Иконка видео
Tesla отзывает более 63 000 «кибертраков» из-за дефекта системы освещения
Изображение к статье: Tesla отзывает более 63 000 «кибертраков» из-за дефекта системы освещения
ChatGPT проиграл рекордное количество криптосделок
Изображение к статье: ChatGPT проиграл рекордное количество криптосделок
Первые американцы не из Америки: ученые нашли убедительные доказательства
Изображение к статье: Первые американцы не из Америки: ученые нашли убедительные доказательства
Изображение к статье: Австралия еще раз попытается запустить космическую ракету
Австралия еще раз попытается запустить космическую ракету 39
Изображение к статье: Ученые напомнили, что световое загрязнение уже стало глобальной проблемой. Иконка видео
В 2026 году американцы запустят на орбиту огромное зеркало 223
Изображение к статье: Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram
Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram 82
Изображение к статье: Миллионы зданий под угрозой: более 80% жилого фонда в некоторых странах будет уничтожено
Миллионы зданий под угрозой: более 80% жилого фонда в некоторых странах будет уничтожено 509

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 293
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 415
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177
Изображение к статье: В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы
В мире
В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы 102
Изображение к статье: «Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы
В мире
2
«Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы 2 785
Изображение к статье: «Я бы на месте Силини их бы уволил...»
Политика
1
«Я бы на месте Силини их бы уволил...» 1 601
Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 293
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 415
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео