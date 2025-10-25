Европейский Союз рассматривает возможность классифицировать этанол как потенциально опасное вещество, которое повышает риск рака и осложнений во время беременности. Об этом пишет Financial Times.

Если такое решение примут, оно фактически запретит много антисептиков для рук и моющих средств, используемых в больницах.

Сейчас антисептики на спиртовой основе считаются безопасными и входят в список важных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения с 1990-х годов.

10 октября одна из рабочих групп Европейского агентства по химическим веществам (ECHA) опубликовала внутреннюю рекомендацию, в которой этанол назвали токсичным веществом, повышающим риск рака и проблем во время беременности.

Вопрос будет окончательно рассмотрен на заседании комитета ECHA по биоцидным веществам 24-27 ноября, после чего рекомендации поступят в Европейскую комиссию, которая примет окончательное решение.

Представители медицинской сферы уже выразили беспокойство, ведь антисептики с этанолом предотвращают около 16 млн инфекций ежегодно. Они отмечают, что альтернатива этанолу – изопропанол – считается еще более токсичной.

Кроме этого, по их словам, использование только мыла и воды требует больше времени и вредит коже медиков.

ECHA уточнила, что даже в случае признания этанола канцерогенным, его все еще могут разрешить для определенных биоцидных использований, если экспозиция считается безопасной или не найдено альтернатив.