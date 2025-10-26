Baltijas balss logotype
В центре галактики обнаружено загадочное свечение

Техно
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В центре галактики обнаружено загадочное свечение
ФОТО: Global Look Press

Источником излучения в центре галактики может быть темная материя.

Ученые зафиксировали необычное гамма-излучение в центре нашей галактики. Специалисты считают, что оно может быть вызвано столкновением частиц темной материи. Исследование, опубликованное в Physical Review Letters (PRL), показало: загадочное свечение — так называемый гамма-избыток Галактического центра — нельзя объяснить только пульсарами, как предполагалось раньше.

Международная группа астрономов во главе с Мууpицем Муру из Института астрофизики Лейбница использовала суперкомпьютерные модели, чтобы проверить форму и распределение темной материи в Млечном Пути. Моделирование показало, что ее гало в центре Галактики слегка сплющено, а не идеально круглое, и именно такая форма создает свечение, которое наблюдают телескопы. Это сходство заставило ученых предположить, что источником гамма-излучения может быть аннигиляция частиц темной материи.

Ученые отмечают, что пока нельзя однозначно сказать, что источник излучения — темная материя, но вероятность этого растет. Новые телескопы, такие как Cherenkov Telescope Array, должны помочь проверить гипотезу. Ученые, возможно, впервые увидят, как темная материя проявляет себя во Вселенной.

#космос
