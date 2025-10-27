Baltijas balss logotype
Представлена новая технология удаления космического мусора без физического контакта 0 87

Техно
Дата публикации: 27.10.2025
Focus
Изображение к статье: Представлена новая технология удаления космического мусора без физического контакта
ФОТО: пресс-фото

Проект ALBATOR получил многомиллионный грант для создания технологии бесконтактного удаления космического мусора. Эти объекты представляют большую угрозу для работающих на орбите космических аппаратов и даже для Международной космической станции, пишет Фокус.

По данным Европейского космического агентства (ЕКА), на орбите находится до 140 миллионов фрагментов космического мусора размером всего 1 мм. Также там находятся миллионы обломков большего размера. Космический мусор представляет собой как неработающие спутники, так и части ракет, а также продукт их столкновений между собой. Из-за увеличения количества космического мусора растет риск его столкновения с работающими на орбите космическими аппаратами. Новый проект ALBATOR направлен на создание технологии удаления опасного мусора на расстоянии, без необходимости физического контакта, пишет Space.

Хотя такие компании, как SpaceX, заявляют, что у них есть способы избегать столкновений спутников с космическим мусором, риск столкновения все еще существует. Это особенно касается старых вышедших из эксплуатации спутников, которые не могут самостоятельно уйти от столкновения. Космические агентства, в том числе и ЕКА, а также частные компании по всему миру ищут способы очистки орбиты от мусора.

Новый проект ALBATOR, стоимостью 3,9 миллиона евро, созданный ЕКА, находится на ранней стадии разработки. Он направлен на создание космических аппаратов, способных на расстоянии с помощью ионных пучков, удалять космический мусор с пути движения спутников и даже Международной космической станции. Эти аппараты должны будут удалять космический мусор до того, как она будет представлять угрозу для работающих спутников.

Новые космические аппараты из проекта ALBATOR должны использовать пучок частиц с ионами (заряженными электронами) для перемещения мусора, что исключает необходимость непосредственного контакта с космическим мусором. Этот подход отличается от других методов, требующих физического контакта с объектом.

Проект ALBATOR рассчитан на 3,5 года и продлится до февраля 2029 года. Координатором проекта выступает французская компания Osmos X. В проекте участвуют университеты Испании и Германии, а также люксембургский филиал компании NorthStar со штаб-квартирой в Монреале (Канада).

Дата запуска демонстрационной версии космического аппарата из проекта ALBATOR пока не объявлена.

Фокус

Читайте нас также:
#космос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео