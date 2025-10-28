Микропластик, накопленный в почве и воде, влияет на производство продуктов питания. Новое исследование, опубликованное в PNAS, показало, что загрязнение пластиковыми частицами снижает способность растений к фотосинтезу, что в будущем может привести к значительным потерям урожая и усугубить проблему голода, сообщает The Guardian.

По оценкам ученых, в настоящее время из-за микропластика потери пшеницы, риса и кукурузы составляют от 4 до 14 процентов. Если темпы загрязнения сохранятся, к 2040 году число людей, страдающих от нехватки продовольствия, может увеличиться на 400 миллионов. По словам авторов работы, это «тревожный сигнал» для глобальной продовольственной безопасности.

Микропластик попадает в окружающую среду в огромных количествах: его находят в воздухе, воде и даже в самых отдаленных уголках планеты — от Эвереста до глубин океана. Исследователи выяснили, что он блокирует доступ солнечного света к листьям, нарушает водообмен в почве и выделяет токсичные соединения, снижающие уровень хлорофилла. Кроме того, его частицы препятствуют поступлению питательных веществ, что делает растения менее жизнеспособными.

Больше всего пострадает Азия: потери урожая там могут достигнуть 177 миллионов тонн в год. В Европе сильнее всего пострадает пшеница, а в США — кукуруза. Однако проблема затронет весь мир, поскольку помимо сельского хозяйства микропластик влияет на морские экосистемы, уменьшая популяцию рыбы и морепродуктов.

Эксперты отмечают, что потери урожая от загрязнения микропластиком уже сравнимы с последствиями климатического кризиса последних десятилетий. Они предупреждают, что если не сократить выбросы пластика, человечество столкнется с острой нехваткой продовольствия.