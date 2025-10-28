Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В стране ЕС установят максимальную скорость движения по тротуару 0 295

Техно
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В стране ЕС установят максимальную скорость движения по тротуару

Парламент Словакии во вторник проголосовал за законодательную поправку, которая устанавливает максимальную скорость движения по тротуару.

Поправка, внесенная депутатом партии власти Smer-SD и бывшим министром транспорта Любомиром Важным, направлена на повышение безопасности пешеходов и предотвращение столкновений с пользователями самокатов или велосипедистами.

По словам автора, поправка является реакцией на все более частые столкновения на тротуарах. Ограничение в 6 км/ч будет касаться пешеходов, велосипедистов, скутеристов и конькобежцев.

Предложение Важного, которое внесли в парламент несколько недель назад, вызвало волну насмешек в соцсетях. В то же время его поддержали некоторые эксперты, которые указали, что 4-5 км/ч – это обычная скорость ходьбы.

Министерство внутренних дел Словакии, в свою очередь, не согласилось с предложением, предложив вместо этого ограничить доступ некоторых транспортных средств на тротуары.

В случае утверждения поправки президентом Словакии она должна вступить в силу с 1 января 2026 года.

Читайте нас также:
#электросамокат
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Мировые запасы еды оказались под угрозой. Кто виноват?
Изображение к статье: Китай опередил США в гонке роботов
Изображение к статье: Раскрыты признаки слежки за людьми с помощью гаджетов
Изображение к статье: Дизайн дешевого iPhone раскрыли

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сенсорная пустота: как понять, что вашему телу не хватает прикосновений
Люблю!
Изображение к статье: Частные школы бьют тревогу: новые правила лишат педагогов зарплаты от государства
Наша Латвия
Изображение к статье: В час по чайной ложке: что такое микродозинг кофе, как пить правильно и почему
Люблю!
Изображение к статье: Никто и не подумает, что этот дедушка сосет кровь. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Правительство Литвы на месяц закрыло границу с Беларусью, есть исключения
В мире
Изображение к статье: По делу о полетах Кариньша обвинение предъявлено только одному человеку
Политика
Изображение к статье: Сенсорная пустота: как понять, что вашему телу не хватает прикосновений
Люблю!
Изображение к статье: Частные школы бьют тревогу: новые правила лишат педагогов зарплаты от государства
Наша Латвия
Изображение к статье: В час по чайной ложке: что такое микродозинг кофе, как пить правильно и почему
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео