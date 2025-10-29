Александр Асмолов — психолог, антрополог, академик Российской академии образования (РАН), доктор психологических наук и автор книг по психологии. Ученик психологов Алексея Леонтьева и Александра Лурии, соратников и последователей создателя школы культурно-исторической психологии Льва Выготского. С 1988 года Асмолов занимал пост главного психолога и советника председателя Гособразования СССР, а в 1992 году стал замминистра образования, проработав на этой должности до 1998 года. Сейчас также возглавляет Школу антропологии будущего Института общественных наук РАНХиГС и является научным руководителем Московского института психоанализа. Основную область научных интересов Асмолова представляет психология личности и индивидуальности.

«Одна из наиболее мощных гипотез состоит в том, что мы практически находимся на своего рода синхрофазотроне истории. Скорости так велики, история так разгоняется, что, действительно, многие выдвигают предположение, что у нас с вами самое уникальное время. Почему я улыбаюсь? У каждого времени свои исторические ритмы. И каждый раз, когда мы говорим, что у Платона и Сократа все было в жизни медленнее, и были другие ритмы, мы нагло, простите за термин, впадаем в грех, который я называю грех эволюционного снобизма. Может быть, физические ритмы были другие, может быть, мобильность была другая. Но никто не оценит те хронотопы, какие были тогда. Время всегда пульсировало. Знаете, есть физическое время, а есть психологическое время. Когда я считаю, что Петя Иванов намного умнее Платона, только потому что он живет в XXI веке, — это совсем не так.

Но что сегодня характерно для нас, особенно для нашей с вами страны — я всегда повторяю формулу, что когда бы ты ни оказался в России, ты всегда оказываешься в историческом моменте. Наша страна — это страна исторических моментов.

Что касается скоростей, сегодня время, когда мы можем говорить, что действительно может произойти поразительный скачок своего рода — я шутливо говорю — инсайт эволюции, открытие эволюции, когда мы изменимся настолько, что мы будем другим вариантом Homo sapiens, потому что мы с вами настолько доращиваемся технологиями, настолько технологии трансформируют наши высшие психические функции и ментальные картины мира — такого не было никогда. И появление рядом иного разума, заставляет нас спешить».

«При сращивании с технологиями возникает то, что я называю — вслед за рядом исследователей — человек достроенный, человек расширенной технологии. Мы сегодня дорастились цифровыми ассистентами, которые могут в ряде случаев стать цифровыми альтер-эго. Мы в буквальном смысле вступили в конкуренцию с иным видом разума. Меня всегда смущает слово искусственный интеллект, я предпочитаю другой термин, а именно рукотворный интеллект — это мы его сделали.

Вместе с тем появление искусственного интеллекта — это еще один шанс, чтобы мы с вами (и это поможет нашему скачку как антропологического вида) отказались или хотя бы уменьшили свой нарциссизм. Все время, когда мы говорим, что человек — это венец эволюции, человек — это высшее существо, мы впадаем в грех антропоцентризма, когда говорим, что мы самые главные на этой планете».