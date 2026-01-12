Великие озера — одна из самых характерных и значимых природных особенностей Северной Америки. Вместе они содержат около 20% всех поверхностных запасов пресной воды на планете и простираются более чем на 243 000 квадратных километров. Хотя их часто рассматривают как единую систему, каждое из этих озер обладает совершенно особым подводным рельефом.

Инфографика выше показывает максимальную глубину каждого из Великих озер, наглядно подчеркивая разительные контрасты, сформированные ледниками, геологическими процессами и течением времени.

Данные для визуализации предоставлены WorldAtlas и основаны на измерениях NOAA, а также географических данных Natural Earth. Безусловным лидером по глубине является озеро Верхнее. При максимальной глубине 406 метров оно не только самое глубокое среди Великих озер, но и самое глубокое пресноводное озеро в США. Его колоссальный объем таков, что воды в нем больше, чем во всех остальных четырех Великих озерах вместе взятых.

Почему глубина имеет значение? Она играет ключевую роль в формировании температуры воды, ее циркуляции, экосистем и даже судоходных маршрутов. Более глубокие озера, как правило, медленнее прогреваются и поддерживают особые формы водной жизни по сравнению с мелководными.

Озеро Мичиган занимает второе место по глубине — 281 метр. В отличие от остальных, оно целиком расположено на территории Соединенных Штатов. Его глубины поддерживают интенсивные коммерческие судоходные пути и разнообразную водную экосистему.

Озеро Онтарио следует за ним с максимальной глубиной 244 метра, несмотря на то что по площади поверхности оно является самым небольшим из Великих озер. Озеро Гурон, достигающее глубины 229 метров, на этом фоне кажется более мелким, однако благодаря своим обширным размерам также содержит огромные объемы воды.

Озеро Эри заметно выделяется как самое мелководное из Великих озер: в самой глубокой точке оно достигает лишь 64 метра. Небольшая глубина позволяет ему быстро прогреваться летом и сравнительно легко замерзать зимой.