Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

РФ задействует технологии Запада для защиты атомных подлодок 0 218

Техно
Дата публикации: 29.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: РФ задействует технологии Запада для защиты атомных подлодок
ФОТО: Unsplash.com

В рамках проекта "Гармония" РФ создает в Баренцевом море сеть сенсоров для обнаружения вражеских подлодок. Зарегистрированная на Кипре фирма Mostrello и другие компании служили для закупки оборудования и технологий.

Россия использует высокотехнологичные сенсоры западного производства для идентификации вражеских субмарин и защиты собственного подводного флота. Об этом написал немецкий еженедельник Der Spiegel во вторник, 28 октября. Ранее ту же информацию распространила газета The Washington Post (WP).

Последняя выяснила, в частности, что Москва создает сеть из подобных сенсоров в Баренцевом море. Расследование опирается на недавно раскрытую финансовую отчетность, судебные документы и данные анонимных источников в западных службах безопасности.

Доступ России к чувствительным технологиям в обход санкций

России, судя по всему, удалось в обход санкций, через подставные компании, получить доступ к чувствительным гидроакустическим системам, подводному дрону, способному работать на глубине 3000 метров, и сложным подводным антеннам, говорится в публикации. Задачи по установке оборудования для российских вооруженных сил, согласно заявлениям официальных лиц и документам, выполнял "флот" из судов, выдававших себя за коммерческие или исследовательские, пишет WP.

Что такое проект "Гармония"

Проект по созданию невидимой разведывательной сети под названием "Гармония" (Harmony) в Баренцевом море и других водах, где ходят российские подлодки, несущие межконтинентальные баллистические ракеты, которые могли быть приведены в действие в случае ядерного конфликта с США, был рассчитан на несколько лет, указывают журналисты со ссылкой на документы суда в Германии, а также данные экспертов и представителей служб безопасности США и других стран Запада.

Технологии для создания сети "Гармония" Россия получила у поставщиков из США и Европы, говорится в журналистском расследовании. Так, главную роль в сети закупок для проекта, по информации WP, играла компания Mostrello Commercial Ltd. со штаб-квартирой на Кипре, который является членом ЕС. Согласно судебным документам и другим материалам, это была подставная фирма, которая выполняла заказы для военно-промышленного комплекса России, отвечая за закупки чувствительного оборудования на десятки миллионов долларов. Заказанное через Mostrello оборудование доставлялось сначала в Германию, что повышало доверие продавцов.

Закупки оборудования для ВПК РФ

Роль компании Mostrello в проекте выяснилась в ходе состоявшегося в этом году в Германии суда над проживавшим в ФРГ уроженцем Кыргызстана Александром Шнякиным по обвинению в координировании закупок для этой фирмы в нарушение немецкого торгового законодательства.

После того как в прошлом году немецкие власти провели рейды на объектах, связанных с сетью компаний, работавших на оборонный комплекс РФ, и арестовали одного из главных подозреваемых, министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении фирмы Mostrello и других компаний, связанных с российским правительством или вооруженными силами.

По соседству с офисом Mostrello - офис Burisma

Судя по фото, обнародованному WP, в том же здании на Кипре, где зарегистрирован головной офис Mostrello, расположен также офис компании под названием Burisma. Именно так называлась украинская энергетическая компания, в совет директоров которой входил Хантер Байден - сын вице-президента, а впоследствии - президента США Джо Байдена.

По мнению экспертов и представителей ВМС западных стран, тот факт, что западным правительствам и компаниям не удалось помешать России получить столь чувствительные морские технологии, подорвало безопасность США и их союзников по НАТО.

Читайте нас также:
#подводная лодка #санкции против россии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Новый аппарат спасает пилотируемую космонавтику. Иконка видео
Изображение к статье: Сердитый «череп» следит из гигантского кратера в Сахаре: настолько велик, что виден из космоса
Изображение к статье: В этом году в Латвии зарегистрировано рекордное число киберинцидентов
Изображение к статье: Интересно будет посмотреть, как оно будет дальше. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Гражданство Латвии: хочу – даю, хочу – назад заберу. В Сейме вспомнили про самого богатого гражданина ЛР Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: 3I/ATLAS, чьё сближение с Землёй ожидается 19 декабря -комета или инопланетный корабль?
Техно
1
Изображение к статье: В Индии запустят производство пассажирских самолетов – российских
Техно
Изображение к статье: ЕС заключил с Украиной новое соглашение по сельскому хозяйству
В мире
Изображение к статье: Гражданство Латвии: хочу – даю, хочу – назад заберу. В Сейме вспомнили про самого богатого гражданина ЛР Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео