В рамках проекта "Гармония" РФ создает в Баренцевом море сеть сенсоров для обнаружения вражеских подлодок. Зарегистрированная на Кипре фирма Mostrello и другие компании служили для закупки оборудования и технологий.

Россия использует высокотехнологичные сенсоры западного производства для идентификации вражеских субмарин и защиты собственного подводного флота. Об этом написал немецкий еженедельник Der Spiegel во вторник, 28 октября. Ранее ту же информацию распространила газета The Washington Post (WP).

Последняя выяснила, в частности, что Москва создает сеть из подобных сенсоров в Баренцевом море. Расследование опирается на недавно раскрытую финансовую отчетность, судебные документы и данные анонимных источников в западных службах безопасности.

Доступ России к чувствительным технологиям в обход санкций

России, судя по всему, удалось в обход санкций, через подставные компании, получить доступ к чувствительным гидроакустическим системам, подводному дрону, способному работать на глубине 3000 метров, и сложным подводным антеннам, говорится в публикации. Задачи по установке оборудования для российских вооруженных сил, согласно заявлениям официальных лиц и документам, выполнял "флот" из судов, выдававших себя за коммерческие или исследовательские, пишет WP.

Что такое проект "Гармония"

Проект по созданию невидимой разведывательной сети под названием "Гармония" (Harmony) в Баренцевом море и других водах, где ходят российские подлодки, несущие межконтинентальные баллистические ракеты, которые могли быть приведены в действие в случае ядерного конфликта с США, был рассчитан на несколько лет, указывают журналисты со ссылкой на документы суда в Германии, а также данные экспертов и представителей служб безопасности США и других стран Запада.

Технологии для создания сети "Гармония" Россия получила у поставщиков из США и Европы, говорится в журналистском расследовании. Так, главную роль в сети закупок для проекта, по информации WP, играла компания Mostrello Commercial Ltd. со штаб-квартирой на Кипре, который является членом ЕС. Согласно судебным документам и другим материалам, это была подставная фирма, которая выполняла заказы для военно-промышленного комплекса России, отвечая за закупки чувствительного оборудования на десятки миллионов долларов. Заказанное через Mostrello оборудование доставлялось сначала в Германию, что повышало доверие продавцов.

Закупки оборудования для ВПК РФ

Роль компании Mostrello в проекте выяснилась в ходе состоявшегося в этом году в Германии суда над проживавшим в ФРГ уроженцем Кыргызстана Александром Шнякиным по обвинению в координировании закупок для этой фирмы в нарушение немецкого торгового законодательства.

После того как в прошлом году немецкие власти провели рейды на объектах, связанных с сетью компаний, работавших на оборонный комплекс РФ, и арестовали одного из главных подозреваемых, министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении фирмы Mostrello и других компаний, связанных с российским правительством или вооруженными силами.

По соседству с офисом Mostrello - офис Burisma

Судя по фото, обнародованному WP, в том же здании на Кипре, где зарегистрирован головной офис Mostrello, расположен также офис компании под названием Burisma. Именно так называлась украинская энергетическая компания, в совет директоров которой входил Хантер Байден - сын вице-президента, а впоследствии - президента США Джо Байдена.

По мнению экспертов и представителей ВМС западных стран, тот факт, что западным правительствам и компаниям не удалось помешать России получить столь чувствительные морские технологии, подорвало безопасность США и их союзников по НАТО.