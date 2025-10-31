Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Неандертальцы знают, чей Крым - рассказывает научный журнал США 1 364

Техно
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: А по бокам-то все косточки. Русские?

А по бокам-то все косточки. Русские?

Исследователи применили новый подход для изучения материалов из таинственной пещеры.

Палеолитической эпохой называют период, когда неандертальцы постепенно исчезли, а их место на просторах Евразии заняли Homo sapiens. Ученые давно пытаются восстановить картину миграций неандертальцев из Европы в Азию, но для этого не хватает надежных данных. Одной из ключевых точек на этом пути считают Крымский полуостров, где расположено множество стоянок древних людей.

Главная проблема исследований в этой области — редкость и плохая сохранность человеческих останков. Большинство костей, которые находят археологи, раздроблены на мелкие части. Определить по ним вид животного, не говоря уже о человеке, почти невозможно. По этой причине в Крыму до сих пор не находили останки неандертальцев, пригодные для генетического анализа.

Исследователи применили новый подход для изучения материалов из пещеры Староселье в Крыму.

new-dna-evidence-from.jpg

Они проанализировали полторы сотни не поддававшихся определению костных фрагментов с помощью метода масс-спектрометрии, также известного как ZooMS. Он позволяет определить вид по сохранившимся в кости белкам коллагена. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (США).

Среди тысяч осколков один фрагмент длиной около пяти сантиметров оказался останками представителя семейства гоминид. Кость, названная Star 1, обработали для извлечения древней ДНК и датировали радиоуглеродным методом. Ее возраст составил от 45 до 46 тысяч лет. Анализ остальных 93% фрагментов показал, что они принадлежали в основном лошадям. Это говорит о том, что обитатели стоянки охотились преимущественно на них.

Секвенирование митохондриальной ДНК подтвердило, что обладатель кости Star 1 был неандертальцем. Генетически он оказался наиболее близок к пяти другим неандертальцам, чьи останки ранее нашли на Алтае, на стоянках Денисова, Чагырская и Окладникова. При этом расстояние между Крымом и Алтаем — около трех тысяч километров.

Эти выводы подкрепили и другие данные. Каменные орудия так называемой микокской индустрии, найденные в Староселье, очень похожи на те, что использовали неандертальцы Алтая. Кроме того, авторы научной работы смоделировали климат прошлого и определили возможный миграционный коридор. Оказалось, в периоды потепления вдоль 55-й параллели северной широты возникали благоприятные условия для перемещения между Восточной Европой и Южной Сибирью.

Найденный фрагмент кости Star 1 стал первым прямым доказательством связи между популяциями неандертальцев в Крыму и на Алтае. Эта находка подтверждает, что группы древних людей не были изолированы друг от друга, а поддерживали культурные и генетические контакты на огромных расстояниях, совершая дальние миграции по Евразии.

Читайте нас также:
#история
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    31-го октября

    Да вся Россия знает чей Крым ...😀 Крым называют в России полуостровом Ротенберга.🔯 Вот и нет теперь вопроса :Чей Крым ? И он снят с повестки дня,потому что всуе нельзя упоминать,кто такие Ротенберги 😀😀😀 Тссы..

    0
    4

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Межзвездный объект 3I/ATLAS неожиданно изменился: никто не знает, что происходит
Изображение к статье: Быстрый и тихий. Иконка видео
Изображение к статье: Пациент хрюкать не стал. Иконка видео
Изображение к статье: Сыр снижает у японцев риск деменции. Ученые объяснили, почему

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Самым простым кухонным работам научат на уровне Европы. Фото Facebook. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Вдовье» пособие в Латвии: супруг ушел, а его пенсия осталась – как ее получить? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Кажется, этот баварец заехал не туда. Иконка видео
Бизнес
2
Изображение к статье: Ну и ну! Названа стоимость ремонта iPhone 17
Техно
Изображение к статье: Жертвы ядерных ударов США выступили против Трампа
В мире
Изображение к статье: Таможня Латвии пугает проблемами, которые возникнут после массовых увольнений сотрудников
ЧП и криминал
2
Изображение к статье: Самым простым кухонным работам научат на уровне Европы. Фото Facebook. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Вдовье» пособие в Латвии: супруг ушел, а его пенсия осталась – как ее получить? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Кажется, этот баварец заехал не туда. Иконка видео
Бизнес
2

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео