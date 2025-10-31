Baltijas balss logotype
Встречаем американский самолет X-59 - сверхзвуковой и бесшумный 0 301

Техно
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Быстрый и тихий.

Быстрый и тихий.

Проект призван «проложить путь к более быстрым коммерческим авиаперевозкам».

Lockheed Martin совместно с NASA успешно провела первый полет бесшумного сверхзвукового самолета X-59. Как сообщили в компании, экспериментальное воздушное судно вылетело с предприятия в Палмдейле и приземлилось недалеко от Летно-исследовательского центра NASA имени Армстронга в Эдвардсе (обе локации расположены в штате Калифорния). X-59 «отработал все в точности по плану», рассказали в Lockheed Martin. Самолет призван «проложить путь к более быстрым коммерческим авиаперевозкам»

Американская корпорация Lockheed Martin совместно с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) успешно провела первый полет бесшумного сверхзвукового самолета X-59. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечается в пресс-релизе, экспериментальный сверхзвуковой самолет, разрабатываемый в Skunk Works (подразделение Lockheed Martin), призван «проложить путь к более быстрым коммерческим авиаперевозкам». X-59 вылетел с предприятия Skunk Works в Палмдейле и приземлился недалеко от Летно-исследовательского центра NASA имени Армстронга в Эдвардсе (обе локации расположены в штате Калифорния).

Самолет «отработал все в точности по плану», рассказали в Lockheed Martin. «Мы в восторге от того, что X-59 совершил первый полет. Этот самолет является свидетельством инноваций и экспертизы нашей совместной команды, и мы гордимся тем, что находимся на переднем крае разработки бесшумных сверхзвуковых технологий», — заявил вице-президент Skunk Works О. Джей Санчес.

X-59 разработан для демонстрации технологии сверхзвукового полета, которая превращает звуковой удар в мягкий хлопок, отметили в Lockheed Martin. Самолет призван преодолеть одно из основных препятствий для сверхзвуковых коммерческих полетов, которые в настоящее время ограничены над сушей из-за проблем с шумом, подчеркивается в пресс-релизе.

NASA и Lockheed Martin официально представили X-59 в январе 2024 года. В NASA тогда говорили, что самолет, как ожидается, будет летать со скоростью, в 1,4 раза превышающей скорость звука — 925 миль в час (около 1500 км в час). Длина X-59 составляет 99,7 фута (около 30 м), ширина — 29,5 фута (примерно 9 м).

X-59 — уникальный экспериментальный самолет, а не прототип. Его технологии предназначены для создания будущих поколений бесшумных сверхзвуковых самолетов, отмечали в NASA.

#авиация
