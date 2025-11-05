Каждый день пользователи интернета сталкиваются с рекламой и новостями, которые часто играют на эмоциях или подталкивают к поспешным решениям. Люди также сталкиваются с фейковым контентом, вводящей в заблуждение рекламой и необоснованной блокировкой профилей, не всегда понимая, как действовать в таких ситуациях. В Латвии введён Акт о цифровых услугах, который устанавливает более строгие требования к деятельности социальных платформ, сообщают Новости TV3.

Чтобы сделать цифровую среду более безопасной и защитить потребителей, в Латвии вступил в силу Акт о цифровых услугах — регулирование Европейского Союза, которое ужесточает требования к интернет-платформам, ограничивает распространение ложного контента и расширяет права пользователей на самозащиту.

Центр по защите прав потребителей в этом году получил почти 60 жалоб на действия социальных сетей. Чаще всего люди недовольны необоснованной блокировкой профилей и неясным порядком рассмотрения жалоб. Платформы нередко уклоняются от общения с пользователями, однако Акт о цифровых услугах обязывает их отвечать пользователям и объяснять свои решения.

"Часто блокировки происходят автоматически и необоснованно — примерно в половине случаев. Возможно, это делает инструмент на базе искусственного интеллекта, который улавливает подозрительный контент или признаки нарушений, и в итоге считает подозрительным аккаунт пользователя, даже если нарушений не было, и блокирует его", – объясняет представитель Центра по защите прав потребителей Санита Гертмане.

Она добавляет: "В то же время чуть менее чем в половине случаев мы видим, что пользователь всё же нарушил правила платформы. Абсолютно недопустимо распространять контент, связанный с речью ненависти или оскорблениями других".

Опрошенные TV3 респонденты признают: интернет кажется удобным и безопасным до тех пор, пока за какой-нибудь рекламой или ссылкой не скрывается мошенничество.

"Реклама меня раздражает, мошенников стараюсь избегать, пока что меня не обманули, но, как говорится, никогда не говори никогда. Я не особо разбираюсь в цифровой среде, с э-подписью мучаюсь, редко её использую. Электронную почту отправлять и получать — это я умею", – делится Юрис.

"Когда совершаю покупки в интернете, я захожу только на официальный сайт магазина. Обязательно проверяю письма и ссылки — всё нужно как следует изучить, прежде чем вводить личные данные", – говорит Керия.

Чтобы помочь людям чувствовать себя безопаснее в интернете, ЦППП в рамках кампании "Интернет — не сказка. Узнай уловки!" напоминает о пяти простых шагах:

Не кликать сразу — обдумать предложения и рекламу. Проверить настройки конфиденциальности и файлов cookie — разрешать сбор данных только необходимым cookies. Контролировать отображаемый контент — использовать функции платформ для скрытия или пометки нежелательного. Доверять только официальным источникам и безопасным сайтам. Распознавать эмоциональные манипуляции — страх или спешка часто указывают на попытку повлиять на ваше поведение.

Если связаться с интернет-платформой не удаётся или она не решает проблему, людям рекомендуется обращаться за помощью в Центр по защите прав потребителей.

