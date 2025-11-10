В результате сотрудничества латвийских и литовских учёных был определён возраст кости мамонта, найденной в Айзпуте примерно сто лет назад. Для Айзпутского краеведческого музея это возможность просвещать посетителей, а для антропологов — подтверждение того, что древние жители Балтии, скорее всего, действительно сталкивались с большими мамонтами, сообщает передача "900 секунд" (ТВ3).

Руководитель музея отмечает, что как сотрудники, так и посетители часто интересуются, хотят узнать настоящий возраст большой кости.

"Представьте себе: в небольшом городке Айзпуте ходили мамонты. Но как давно это было, спрашивают посетители — сколько лет этой кости?" — рассказывает руководитель Айзпутского краеведческого музея Йоланта Берга.

Благодаря удачному совпадению в музее побывал эксперт Латвийского археологического общества и Национального управления по охране культурного наследия, который знал о возможности определить возраст кости мамонта.

"Сотрудничество с радиоуглеродной лабораторией в Вильнюсе у Латвийского археологического общества длится уже много лет", — поясняет археолог Марцис Калниньш. Он уточняет, что лаборатория ежегодно предоставляет латвийским коллегам возможность провести датировку нескольких объектов бесплатно. Воспользовавшись этой возможностью, в Вильнюс был доставлен небольшой фрагмент кости мамонта из Айзпуте, и спустя несколько недель удалось определить её возраст.

"Здесь мы видим 41 246–40 731 год до нашей эры, и нужно прибавить ещё 2000 лет", — поясняет археолог. Это датирование доказывает, что около 42 тысяч лет назад на территории Латвии и Балтии было достаточно тепло, чтобы здесь могли обитать древние мамонты.

Из примерно того же периода есть и другие свидетельства, подтверждающие присутствие человека на территории современной Литвы, что позволяет исследователям сделать важные выводы.

"Это означает, что эти мамонты, скорее всего, могли столкнуться с современными людьми. Такой же рассказ касается и последних мамонтов, вымерших 11–12 тысяч лет назад", — говорит Калниньш.

Эксперт добавляет, что в Латвии найдено около тридцати различных костей мамонтов. Возраст определён примерно у десяти из них, но ни одна из костей не имеет следов обработки человеком, поэтому на данный момент нет прямых доказательств охоты на мамонтов на территории современной Латвии.

"В начале прошлого века на Мисинькалнсе проводилась добыча гравия", — рассказывает исследователь Айзпутского краеведческого музея Андрис Василевскис. Он отмечает, что эта кость была найдена всего в нескольких сотнях метров от здания музея. Это не единственное свидетельство древних гигантских животных, найденное в Айзпуте.

"В результате раскопок были найдены несколько костей, фрагментов костей мамонтов. Одна из них — та, что сейчас на столе, вторая, как говорят, находилась в историческом классе Айзпутской волостной школы. Там, по слухам, был бивень, но сейчас его не найти", — добавляет Василевскис.

Почти 43-тысячелетняя кость мамонта в настоящее время хранится в фондах Айзпутского музея. Руководитель музея сообщает, что вскоре её можно будет увидеть: "Она, вероятно, будет выставлена в открытом музейном фонде, на создание которого мы получили финансирование из структурных фондов ЕС. Это может произойти в конце следующей весны или в начале лета".

Возраст кости мамонта определён, но взвешивание ещё предстоит. При подъёме чувствуется, что она весит несколько килограммов, но точный вес пока неизвестен. У команды Айзпутского краеведческого музея теперь есть ещё одна задача — точно определить массу кости.

